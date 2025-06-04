ABA Bank tipo de cambio
¿Estás pensando en usar ABA Bank para tu transferencia internacional de dinero? Compara ABA Bank tipos de cambio y comisiones para descubrir tus posibles ahorros con Xe.
|Proveedor
|Tipo de cambio
|Comisión de transferencia
|El destinatario recibe
0.832200
|$0
€832.20Enviar ahora
Aún no tenemos tarifas de ABA Bank para este par de divisas, pero puedes comparar una cotización de ABA Bank con la tasa en vivo de Xe para ver el ahorro potencial. Vuelve pronto, siempre estamos ampliando nuestros datos para ofrecerte más tarifas.
Sobre ABA
,Fundado en 1996 en Phnom Penh, ABA (anteriormente Advanced Bank of Asia) ofrece servicios a particulares y empresas con cuentas, tarjetas, préstamos al consumo y a pymes, financiación comercial, gestión de efectivo y una galardonada banca móvil. Su sólida gobernanza y sus vínculos regionales respaldan a exportadores, minoristas y emprendedores en crecimiento.
¿Cuánto tarda una transferencia de dinero ABA Bank ?
Los tiempos de entrega para transferencias internacionales con ABA Bank varían según el método de pago, el momento de la transacción y el país del destinatario. Normalmente, las transferencias bancarias internacionales tardan entre 1 y 5 días laborables. Factores como los festivos bancarios y los controles de seguridad también pueden afectar la entrega. Comprueba el tiempo límite de ABA Bankpara evitar retrasos.
¿Cuáles son las comisiones y costes de transferencia de dinero de ABA Bank?
El coste de una transferencia internacional de dinero con ABA Bank depende de muchos factores, incluyendo el importe de la transferencia y la moneda de destino. Normalmente, las transferencias más grandes conllevan comisiones más bajas y mejores tipos de cambio. Consulta la tabla comparativa para comparar ABA Bank comisiones con Xe.
Preguntas más frecuentes
Los tipos de cambio de ABA Bankpueden diferir significativamente de los servicios dedicados a transferencias de dinero. Los bancos tradicionales suelen añadir un margen a sus tipos, lo que significa que tu destinatario puede recibir menos. Utiliza nuestra tabla comparativa para ver cómo se compara ABA Bank con Xe y otros proveedores en tiempo real.
Comparar ABA Bank con otros servicios internacionales de transferencia de dinero te ayuda a tomar decisiones financieras más inteligentes. Pequeñas diferencias en tipos y comisiones pueden suponer un ahorro significativo, especialmente en transferencias más grandes. Nuestra herramienta de comparación facilita encontrar la mejor relación calidad-precio para tu par de divisas específico.
El tipo de cambio ABA Bank se refiere al tipo que ofrecen para convertir una moneda en otra durante una transferencia internacional de dinero. Esta tasa puede incluir un margen superior al tipo medio de mercado, lo que puede reducir la cantidad final que recibe tu beneficiario. Compara la tasa de ABA Bankcon la de Xe en tiempo real para ver la diferencia.
Muchos bancos y proveedores de transferencias de dinero —incluidos ABA Bank— pueden cobrar una comisión de transferencia. Esto puede ser una tarifa fija o variar según la cantidad, el destino o el método de transferencia. Nuestra herramienta de comparación desglosa claramente las comisiones y los tipos de cambio para que puedas ver fácilmente el coste total.
Los tiempos de transferencia con ABA Bank dependen del destino, la moneda y el método de pago. Muchas transferencias tardan entre 1 y 5 días hábiles, aunque pueden producirse retrasos debido a tiempos de procesamiento bancario o comprobaciones adicionales. En cambio, Xe completa la mayoría de las transferencias en cuestión de minutos.
ABA Bank pueden imponer límites diarios o requerir visitas presenciales para traslados importantes. Xe permite límites más altos de transferencias online, dándote más flexibilidad al mover grandes cantidades — sin necesidad de separar pagos o acudir a una sucursal.