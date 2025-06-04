,Fundado en 1964 en El Cairo como una empresa conjunta entre socios egipcios y árabes, AAIB es un banco universal que ofrece servicios de financiación minorista, corporativa, de inversión y comercial. Atiende a particulares y empresas a través de sucursales en Egipto y centros regionales selectos, combinando la experiencia local con capacidades transfronterizas y un enfoque creciente en la sostenibilidad y la gestión patrimonial.