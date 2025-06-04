XE Currency Diagramme: SGD in XAF
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – SGD in XAF
Singapur-Dollar zu Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC
1 SGD = 0 XAF
4. Sept. 2025, 03:18 UTC - 4. Sept. 2025, 03:18 UTC
SGD/XAF schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
SGD - Singapur-Dollar
Unsere Währungsrankings zeigen, dass SGD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Singapur-Dollar ist. Der Währungscode für Singapore Dollars ist SGD. Das Währungssymbol ist S$.More Singapur-Dollar info
XAF - Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC
Unsere Währungsrankings zeigen, dass XAF zu USD der beliebteste Wechselkurs für Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC ist. Der Währungscode für Central African Francs ist XAF. Das Währungssymbol ist FCFA.More Zentralafrikanischer CFA-Franc BEAC info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.