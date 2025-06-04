XE Currency Diagramme: MAD in PYG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – MAD in PYG

Marokkanischer Dirham zu Paraguayischer Guaraní

1 MAD = 0 PYG

2. Sept. 2025, 19:31 UTC - 2. Sept. 2025, 19:31 UTC
MAD/PYG schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Beliebte US-Dollar (USD) Paare

Informationen zu Währungen

mad

MAD - Marokkanischer Dirham

Unsere Währungsrankings zeigen, dass MAD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Marokkanischer Dirham ist. Der Währungscode für Moroccan Dirhams ist MAD. Das Währungssymbol ist MAD.

pyg

PYG - Paraguayischer Guaraní

Unsere Währungsrankings zeigen, dass PYG zu USD der beliebteste Wechselkurs für Paraguayischer Guaraní ist. Der Währungscode für Paraguayan Guarani ist PYG. Das Währungssymbol ist Gs.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16380
GBP / EUR1,15034
USD / JPY148,378
GBP / USD1,33877
USD / CHF0,804950
USD / CAD1,37869
EUR / JPY172,682
AUD / USD0,651818

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

