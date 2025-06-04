XE Currency Diagramme: MAD in PHP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Schaubild – MAD in PHP

Marokkanischer Dirham zu Philippinischer Peso

1 MAD = 0 PHP

2. Sept. 2025, 19:30 UTC - 2. Sept. 2025, 19:30 UTC
MAD/PHP schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

mad

MAD - Marokkanischer Dirham

Unsere Währungsrankings zeigen, dass MAD zu USD der beliebteste Wechselkurs für Marokkanischer Dirham ist. Der Währungscode für Moroccan Dirhams ist MAD. Das Währungssymbol ist MAD.

php

PHP - Philippinischer Peso

Unsere Währungsrankings zeigen, dass PHP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Philippinischer Peso ist. Der Währungscode für Philippine Pesos ist PHP. Das Währungssymbol ist ₱.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,16378
GBP / EUR1,15033
USD / JPY148,383
GBP / USD1,33873
USD / CHF0,804950
USD / CAD1,37873
EUR / JPY172,686
AUD / USD0,651772

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

