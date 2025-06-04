XE Currency Diagramme: LBP in ILS
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – LBP in ILS
Libanesisches Pfund zu Israelischer Schekel
1 LBP = 0 ILS
2. Sept. 2025, 08:31 UTC - 2. Sept. 2025, 08:31 UTC
LBP/ILS schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
LBP - Libanesisches Pfund
Unsere Währungsrankings zeigen, dass LBP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Libanesisches Pfund ist. Der Währungscode für Lebanese Pounds ist LBP. Das Währungssymbol ist £.More Libanesisches Pfund info
ILS - Israelischer Schekel
Unsere Währungsrankings zeigen, dass ILS zu USD der beliebteste Wechselkurs für Israelischer Schekel ist. Der Währungscode für Israeli New Shekels ist ILS. Das Währungssymbol ist ₪.More Israelischer Schekel info
API von XE Currency für Währungsdaten
Wir bieten handelsübliche Kurse bei über 300 Unternehmen weltweitWeitere Informationen
Die beliebtesten Währungstools der Welt
XE Internationaler Geldtransfer
Geld schnell, sicher und einfach online versenden. Live-Verfolgung und Benachrichtigungen + flexible Liefer- und Zahlungsoptionen.
XE Currency – Diagramme
Erstellen Sie ein Diagramm für jedes beliebige Währungspaar weltweit, um seinen Kursverlauf anzuzeigen. Diese Währungsdiagramme verwenden Live-Devisenkassamittelkurse und sind sowohl benutzerfreundlich als auch sehr zuverlässig.
XE-Kursbenachrichtigungen
Möchten Sie wissen, wann eine Währung einen bestimmten Kurs erreicht? Die XE-Kursbenachrichtigungen informieren Sie darüber, wenn der von Ihnen benötigte Kurs für die von Ihnen ausgewählten Währungspaare erreicht wird.