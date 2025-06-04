XE Currency Diagramme: JPY in LTC

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Schaubild – JPY in LTC

Japanischer Yen zu Litecoin

1 JPY = 0 LTC

1. Sept. 2025, 22:04 UTC - 1. Sept. 2025, 22:04 UTC
JPY/LTC schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

jpy

JPY - Japanischer Yen

Unsere Währungsrankings zeigen, dass JPY zu USD der beliebteste Wechselkurs für Japanischer Yen ist. Der Währungscode für Japanische Yen ist JPY. Das Währungssymbol ist ¥.

ltc

LTC - Litecoin

Unsere Währungsrankings zeigen, dass LTC zu USD der beliebteste Wechselkurs für Litecoin ist. Der Währungscode für Litecoin ist LTC. Das Währungssymbol ist Ł.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17103
GBP / EUR1,15674
USD / JPY147,170
GBP / USD1,35458
USD / CHF0,800723
USD / CAD1,37520
EUR / JPY172,341
AUD / USD0,655380

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

