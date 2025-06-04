XE Currency Diagramme: JPY in CDF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Wir verwenden Marktmittelkurse
Schaubild – JPY in CDF

Japanischer Yen zu Kongo-Franc

1 JPY = 0 CDF

1. Sept. 2025, 21:57 UTC - 1. Sept. 2025, 21:57 UTC
JPY/CDF schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0

Informationen zu Währungen

jpy

JPY - Japanischer Yen

Unsere Währungsrankings zeigen, dass JPY zu USD der beliebteste Wechselkurs für Japanischer Yen ist. Der Währungscode für Japanische Yen ist JPY. Das Währungssymbol ist ¥.

cdf

CDF - Kongo-Franc

Unsere Währungsrankings zeigen, dass CDF zu USD der beliebteste Wechselkurs für Kongo-Franc ist. Der Währungscode für Congolese Francs ist CDF. Das Währungssymbol ist FC.

Live-Wechselkurse

WährungKursÄndern
EUR / USD1,17091
GBP / EUR1,15661
USD / JPY147,198
GBP / USD1,35429
USD / CHF0,800831
USD / CAD1,37506
EUR / JPY172,356
AUD / USD0,655364

Kurse der Zentralbank

WährungInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

