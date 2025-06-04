XE Currency Diagramme: GIP in INR
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Schaubild – GIP in INR
Gibraltar-Pfund zu Indische Rupie
1 GIP = 0 INR
31. Aug. 2025, 23:37 UTC - 31. Aug. 2025, 23:37 UTC
GIP/INR schließen: 0 Niedrig: 0 hoch: 0
Beliebte US-Dollar (USD) Paare
Informationen zu Währungen
GIP - Gibraltar-Pfund
Unsere Währungsrankings zeigen, dass GIP zu USD der beliebteste Wechselkurs für Gibraltar-Pfund ist. Der Währungscode für Gibraltar Pounds ist GIP. Das Währungssymbol ist £.More Gibraltar-Pfund info
INR - Indische Rupie
Unsere Währungsrankings zeigen, dass INR zu USD der beliebteste Wechselkurs für Indische Rupie ist. Der Währungscode für Indische Rupien ist INR. Das Währungssymbol ist ₹.More Indische Rupie info
