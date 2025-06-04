رموز سويفت/رموز سويفت/رمز معرّف الرمز الدولي للاتصالات في جزر البهاما

لا، رمز سويفت يُعرّف البنك، بينما يُعرّف رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الحساب الفردي. لا تستخدم جميع البنوك في جزر البهاما رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، ولكن قد يكون كلاهما مطلوبًا لبعض التحويلات، خاصة في أوروبا أو الشرق الأوسط.