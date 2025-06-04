رمز SWIFT لـ RBC Bahamas في جزر البهاما

رمز سويفت الرئيسي لبنك RBC Bahamas في جزر البهاما هو ROYCBSNSXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر البهاما، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب RBC Bahamas في جزر البهاما، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ROYCBSNSXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.