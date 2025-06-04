رمز SWIFT لـ Commonwealth Bank Bahamas في جزر البهاما

رمز سويفت الرئيسي لبنك Commonwealth Bank Bahamas في جزر البهاما هو COMWBSNSXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر البهاما، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Commonwealth Bank Bahamas في جزر البهاما، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام COMWBSNSXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.