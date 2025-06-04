رمز SWIFT لـ Bank of The Bahamas في جزر البهاما

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of The Bahamas في جزر البهاما هو BOTBBSNSXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في جزر البهاما، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of The Bahamas في جزر البهاما، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BOTBBSNSXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.