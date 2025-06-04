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2025年7月11日 UTC 17:20 - 2025年7月11日 UTC 17:20ROL/XOF 关闭: 0 低: 0 高位: 0
我们的货币排名显示最热门的 Romanian Leu 汇率是 ROL 兑 USD 汇率。 Romanian Lei的货币代码为 ROL。
我们的货币排名显示最热门的 CFA 法郎 汇率是 XOF 兑 USD 汇率。 CFA Francs的货币代码为 XOF。 货币符号为 CFA。
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