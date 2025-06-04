XE Valutadiagram: ZWL till CLP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram ZWL till CLP

Zimbabwisk dollar till Chilensk peso

1 ZWL = 0 CLP

6 sep. 2025 13:25 UTC - 6 sep. 2025 13:25 UTC
ZWL/CLP stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

zwl

ZWL - Zimbabwisk dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Zimbabwisk dollar är kursen från ZWL till USD. Valutakoden för Zimbabwean Dollars är ZWL. Valutasymbolen är $.

clp

CLP - Chilensk peso

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Chilensk peso är kursen från CLP till USD. Valutakoden för Chilean Pesos är CLP. Valutasymbolen är $.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17180
GBP / EUR1,15174
USD / JPY147,394
GBP / USD1,34961
USD / CHF0,798303
USD / CAD1,38362
EUR / JPY172,717
AUD / USD0,655424

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

