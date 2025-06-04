SWIFT-koder hjälper banker att kommunicera säkert och korrekt vid internationella pengaöverföringar. När du skickar pengar utomlands använder din bank mottagarens SWIFT-kod för att identifiera den mottagande banken och dess plats. Varje kod innehåller:

En bankkod (4 bokstäver)

En landskod (2 bokstäver)

En platskod (2 bokstäver eller siffror)

En valfri bankkod (3 tecken)

Detta globala system säkerställer att din betalning dirigeras effektivt och säkert till rätt destination.