Vad är en SWIFT/BIC-kod?
En SWIFT-kod, även känd som BIC, är en internationell bankidentifierare som används för att säkerställa att dina pengar når rätt plats när du skickar eller tar emot pengar över gränser. Den anger exakt vilket finansinstitut som är involverat i överföringen, vilket bidrar till att säkerställa säker och korrekt leverans av internationella betalningar.
SWIFT/BIC-kodformat
En SWIFT/BIC-kod är 8 till 11 tecken lång och identifierar en specifik bank och filial var som helst i världen. Varje del av koden har en betydelse:
Bankkod (AAAA): 4 bokstäver som representerar banken – ofta en förkortad version av dess namn.
Landskod (BB): 2 bokstäver som visar vilket land banken är belägen i.
Platskod (CC): 2 tecken (bokstäver eller siffror) som anger bankens huvudkontor eller region.
Bilalskod (123): 3 siffror som anger ett visst filial. Om detta avsnitt är "XXX" hänvisar det till bankens huvudkontor.
Exempel på en SWIFT-kod
När behöver man en SWIFT/BIC-kod?
Du kan behöva en SWIFT/BIC-kod när du skickar eller tar emot pengar internationellt. Den hjälper till att dirigera överföringen till rätt bank och filial. Vissa länder kan också kräva ytterligare information, som ett IBAN eller en lokal bankkod, beroende på destinationen.
Var hittar jag min SWIFT/BIC-kod?
Du hittar vanligtvis din SWIFT/BIC-kod i din internetbank, på ett kontoutdrag eller på din banks webbplats. Du kan också använda vår SWIFT/BIC-kodsökare för att söka efter rätt kod för en bank och ett filial.
Vanliga frågor om SWIFT/BIC-koder
En SWIFT-kod är en unik identifierare som används för att identifiera banker och finansinstitut runt om i världen för internationella pengaöverföringar. SWIFT står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dessa koder hjälper till att säkerställa att betalningar dirigeras till rätt bank och land. En typisk SWIFT-kod är antingen 8 eller 11 tecken lång och innehåller information om banken, landet, platsen och ibland ett specifikt filialkontor.
En BIC-kod, eller Bank Identifier Code, är samma sak som en SWIFT-kod. Den används för att identifiera en specifik bank vid internationella överföringar. Medan vissa länder eller banker använder termen "BIC" och andra säger "SWIFT-kod", hänvisar båda till samma kodformat och tjänar samma syfte – att säkerställa att pengarna når rätt finansinstitut.
SWIFT-koder hjälper banker att kommunicera säkert och korrekt vid internationella pengaöverföringar. När du skickar pengar utomlands använder din bank mottagarens SWIFT-kod för att identifiera den mottagande banken och dess plats. Varje kod innehåller:
En bankkod (4 bokstäver)
En landskod (2 bokstäver)
En platskod (2 bokstäver eller siffror)
En valfri bankkod (3 tecken)
Detta globala system säkerställer att din betalning dirigeras effektivt och säkert till rätt destination.
Det finns ingen funktionell skillnad mellan en SWIFT-kod och en BIC-kod. Termerna används synonymt. "SWIFT" hänvisar till det internationella nätverket (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) som utvecklat och hanterar systemet. "BIC" står för Bank Identifier Code, vilket är den formella termen för själva koden. Oavsett om de är märkta SWIFT eller BIC betyder de samma sak.
En SWIFT-kod identifierar banken, medan ett IBAN (International Bank Account Number) identifierar det individuella kontot inom den banken. SWIFT-koder säkerställer att pengarna går till rätt institution; IBAN-koder säkerställer att de når rätt konto. För internationella överföringar – särskilt inom Europa – behöver du ofta båda för att slutföra transaktionen.
En SWIFT-kod används för internationella pengaöverföringar och identifierar den specifika bank och filial som tar emot betalningen var som helst i världen. Däremot används ett routingnummer för inhemska överföringar inom USA och identifierar det finansiella institut som är involverat i transaktionen. SWIFT-koder är 8–11 alfanumeriska tecken, medan routingnummer är 9-siffriga koder. Enkelt uttryckt är SWIFT-koder för globala överföringar och routingnummer för betalningar inom USA.
En SWIFT-kod används för internationella pengaöverföringar och identifierar den specifika bank och filial som tar emot pengarna världen över. En sorteringskod används däremot för inhemska betalningar inom Storbritannien och Irland och hjälper till att dirigera betalningar till rätt bank och filial lokalt. SWIFT-koder är 8–11 alfanumeriska tecken, medan sorteringskoder är 6-siffriga nummer. Kort sagt är SWIFT-koder för globala överföringar, medan sorteringskoder används för lokala transaktioner i Storbritannien och Irland.
Inte alltid. Vissa banker använder en enda SWIFT-kod (vanligtvis slutar huvudkontorskoder på XXX) för alla filialer. Andra tilldelar unika SWIFT-koder till enskilda filialer, ofta med specifika tre sista tecken. Om mottagaren anger en filialspecifik kod är det bäst att använda den – det kan bidra till att påskynda behandlingen eller säkerställa att betalningen når rätt plats snabbare.
För att använda SWIFT-kodsökaren anger du bara ditt land och banknamn för att komma igång. Om du känner till staden kan du lägga till den för att begränsa dina resultat, men det är inte obligatoriskt. När du hittat rätt SWIFT/BIC-kod använder du den i din internationella överföring för att se till att dina pengar går till rätt finansinstitut.
