Sök efter din banks SWIFT-kod
Använd vår SWIFT-sökning för att hitta din banks SWIFT/BIC-kod, eller välj snabbt bland populära banker som listas nedan.
Hitta en SWIFT-kod
Välj bland dessa populära banker för att komma igång:
Vad är en SWIFT/BIC-kod?
En SWIFT-kod, även känd som BIC, är en internationell bankidentifierare som används för att säkerställa att dina pengar når rätt plats när du skickar eller tar emot pengar över gränser. Den anger exakt vilket finansinstitut som är involverat i överföringen, vilket bidrar till att säkerställa säker och korrekt leverans av internationella betalningar.
Varför behöver jag en SWIFT/BIC-kod?
Du behöver vanligtvis en SWIFT/BIC-kod när du skickar eller tar emot internationella överföringar, eftersom den hjälper till att identifiera rätt finansinstitut och dirigera betalningen säkert. Men alla internationella överföringar kräver inte en sådan – vissa länder eller betalningsmetoder kan använda alternativ som IBAN, routingnummer eller nationella clearingkoder.
Har min bank mer än en SWIFT-kod?
Många banker har flera SWIFT-koder, särskilt större banker med filialer i olika städer. Vissa banker använder en enda global SWIFT-kod, medan andra tilldelar unika koder till specifika filialer för att underlätta dirigering av internationella betalningar mer exakt.
Välj Xe när du skickar pengar utomlands
Bättre priser
Jämför oss med din bank och upptäck besparingarna. Våra räntor överträffar ofta större bankers, vilket maximerar värdet på din överföring.
Lägre avgifter
Vi visar dig alla avgifter i förväg innan du bekräftar din överföring så att du vet exakt vad du betalar för. Våra lägre avgifter innebär mer besparingar för dig.
Snabbare överföringar
Majoriteten av överföringar genomförs samma dag. Vi förstår att när det gäller dina pengar är timing viktig.
Vanliga frågor
En SWIFT-kod används för att identifiera en specifik bank eller ett finansinstitut när man skickar eller tar emot pengar över gränser. Den fungerar som en internationell adress för din bank och hjälper till att dirigera din överföring säkert och korrekt genom det globala banksystemet. Även om inte alla överföringsmetoder eller länder kräver en SWIFT-kod, behövs den ofta när man gör traditionella banköverföringar via banker. Att ange rätt SWIFT-kod minskar risken för förseningar, avslag eller feldirigerade betalningar.
Det beror på banken. Vissa banker använder en enda global SWIFT-kod för alla filialer, medan andra tilldelar unika koder till specifika filialer eller avdelningar – särskilt i stora städer eller för företagskonton. Om ditt filial har en dedikerad SWIFT-kod är det bäst att använda den, eftersom det kan påskynda behandlingen och förbättra spårningsnoggrannheten. Om inte, är bankens huvudkontors SWIFT-kod vanligtvis ett pålitligt alternativ.
Du kan hitta din filials SWIFT-kod på flera sätt:
Sökverktyg som det på den här sidan
Internetbankplattformar, där internationella överföringsuppgifter vanligtvis finns tillgängliga
Kontoutdrag eller officiell korrespondens
Kundsupport på din filial eller via bankens huvudtelefonlinje Om din filial inte har en unik SWIFT-kod kan din bank instruera dig att använda en allmän kod eller huvudkontorskod istället.
Att använda fel SWIFT-kod kan leda till förseningar, avslag eller i vissa fall att pengarna skickas till fel finansinstitut. Om betalningen avvisas kan den returneras till avsändaren, ofta med ytterligare avgifter. Om pengarna når fel bank kan det vara tidskrävande att hämta dem och medföra indrivningsavgifter. Dubbelkolla alltid SWIFT-koden med din bank eller mottagaren innan du bekräftar en överföring, särskilt vid stora eller brådskande betalningar.
En standard SWIFT-kod är antingen 8 eller 11 tecken lång och följer denna struktur:
Bankkod (4 bokstäver): Identifierar banken
Landskod (2 bokstäver): Visar landet där banken är belägen
Platskod (2 tecken): Anger stad eller region
Bankskod (3 tecken, valfritt): Identifierar ett specifikt bankkontor
Om koden bara är 8 tecken lång hänvisar den vanligtvis till bankens huvudkontor.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.