En SWIFT-kod används för att identifiera en specifik bank eller ett finansinstitut när man skickar eller tar emot pengar över gränser. Den fungerar som en internationell adress för din bank och hjälper till att dirigera din överföring säkert och korrekt genom det globala banksystemet. Även om inte alla överföringsmetoder eller länder kräver en SWIFT-kod, behövs den ofta när man gör traditionella banköverföringar via banker. Att ange rätt SWIFT-kod minskar risken för förseningar, avslag eller feldirigerade betalningar.