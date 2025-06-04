Redovisningsplattformar

Xe integreras sömlöst i ledande redovisnings- och ERP-system som Microsoft Dynamics 365 och Sage Intacct, vilket ger användarna inbäddad tillgång till globala betalningar från de verktyg de redan använder. Och med vårt flexibla API kan alla leverantörsreskontorsplattformar erbjuda samma strömlinjeformade upplevelse. Ingen filexport, inga portaler, bara snabba, sömlösa och säkra betalningar.