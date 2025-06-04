- Home
Förenkla betalningarna i din plattform
Lås upp kraften hos Xe i din plattform för att förenkla hur ditt företag gör betalningar genom vårt flexibla betalnings-API, inbäddade ERP-lösningar och världsberömda valutadateverktyg.
Betrodda av företag över hela världen
Förenklade globala betalningar
Leverera sömlösa, gränsöverskridande betalningar inom kundresan. Med vårt moderna och flexibla API kan du bädda in Xes globala betalningar direkt på vilken plattform som ditt ekonomiteam förlitar sig på, så att du kan betala leverantörer och personal med ett klick på en knapp.
Sömlös betalningsprocess
Xe möjliggör ett sömlöst, säkert betalningsflöde i din egen plattform. Inga fler filexporter eller inloggning på externa portaler. Och eftersom den är byggd för företag kommer den med smarta funktioner som inbyggd validering och efterlevnadskontroller som fångar fel innan de kostar dig.
Förbättrad data och rapportering
Automatisera rapportering, förbättra noggrannheten och ta bort manuellt arbete från dina finansiella system med Xes globala betalningar och dataflöden i realtid inbäddade i din plattform.
Varför företag väljer Xe
Inga fler klumpiga portaler
Byt ut föråldrade klumpiga portaler med ett rent, intuitivt gränssnitt, med allt du behöver allt på ett ställe.
Förtroende för varje transaktion
Dina medel skyddas genom reglerat skydd, finansiella partners på toppnivå och säkerhet i företagsklass, så att du kan flytta pengar med tillförsikt.
Stöds av styrka och stabilitet
Xe är en del av Euronet, en NASDAQ-noterad verksamhet av investeringsklass, byggd med säkerhet, efterlevnad och företagsstyrning av bankklass.
Stöd vid installation och vidare
Xe ger dig tillgång till dedikerad teknisk support och experter på betalningar, så att du snabbt kan konfigurera och lösa eventuella problem med lätthet, när de uppstår.
Lösningar byggda för globala företag
Redovisningsplattformar
Xe integreras sömlöst i ledande redovisnings- och ERP-system som Microsoft Dynamics 365 och Sage Intacct, vilket ger användarna inbäddad tillgång till globala betalningar från de verktyg de redan använder. Och med vårt flexibla API kan alla leverantörsreskontorsplattformar erbjuda samma strömlinjeformade upplevelse. Ingen filexport, inga portaler, bara snabba, sömlösa och säkra betalningar.
Låt oss prata
Oavsett om du vill bädda in betalningar i din plattform, förbättra din valutadata och rapportering eller bara hitta sätt att förenkla din betalningsprocess, finns vi här för att hjälpa dig. Ta kontakt med vårt team för att starta konversationen.