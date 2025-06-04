  1. Home
  2. Betalnings-API för företag & Internationell betalningshantering - Xe
Global payments for all business sizes

Stärka företag av alla storlekar

Ett betalnings-API för globala transaktioner

Integrera Xes Payments API direkt i din plattform för säkra och effektiva internationella betalningar. Som en ledande betalnings-API-lösning för företag förenklar vårt API gränsöverskridande transaktioner, vilket sparar tid och pengar.

Kontakta vårt team

Tillförlitlig av globala branschledare

Gå med i företag över hela världen som förlitar sig på Xe för säkra, snabba och pålitliga penningöverföringar.

Nvidia logo
Google logo
Mastercard Logo
Shopify logo
Business payments to 220+ countries

Skicka pengar till 220+ länder med Xes API

Vi hjälper företag av alla storlekar att uppnå sina mål genom att förenkla internationella betalningar. Genom att integrera Xes Payments API direkt i din plattform kan du skicka betalningar till över 220 länder, spara på bankavgifter och dra nytta av konkurrenskraftiga valutakurser.

För dina kunder och partners är det ett utmärkt sätt att öka intäkterna genom att erbjuda internationella betalningsalternativ på din plattform.

Kontakta Xe för att integrera vårt API

Enkel integration för utvecklare

Vi tillhandahåller verktygen och resurserna för att göra det enkelt för ditt team att integrera Xe Payments API.

Sandlådemiljö

Vår sandlådemiljö låter dig testa integrationer utan att påverka live-data eller banksystem.

API-dokument för utvecklare

Våra API-dokument har instruktioner och kodexempel som är enkla att följa för att effektivisera implementeringen av utvecklare.

Kundsupport

När du har konfigurerat tilldelar vi dig en kontoansvarig för att hjälpa dig med eventuella frågor du har.

Global payments that benefit your business

Fintech, e-handel och resebranscher

Betalnings-API-fördelar för ditt företag

Skicka pengar till över 220 länder: Aktivera globala betalningar direkt från din plattform, vilket ger bekvämlighet för både dig och dina kunder.

Sömlös integration: Integr era enkelt vårt Payments API i din plattform för att bygga lösningar som håller dina kunder tillbaka.

Konkurrenskraftiga valutakurser: Dra nytta av våra konkurrenskraftiga kurser för att konvertera pengar när ditt företag kräver det.

Extra intäkter: Lås upp möjligheter med internationella betalningsalternativ.

Make a global payment

Ett kraftfullt API som hjälper till att automatisera dina betalningar

Exakta transaktioner: Håll dina kunder nöjda med snabba, säkra och felfria transaktioner som eliminerar riskerna med manuell hantering.

Fakturaautomatisering: Förenkla utrikesfakturahantering med automatiserad skapande, sändning, betalningshantering och spårning av fakturor.

Direkta bankutbetalningar: Skicka pengar direkt till leverantörens bankkonton för snabba, problemfria affärsbetalningar.

Prata med en teammedlem idag

Så här kommer du igång med Payments API

Förenkla dina globala betalningsprocesser i fyra enkla steg:

Skapa ett konto

Kontakta oss för att skapa ditt Xe Sandbox-konto och kolla in våra olika lösningar.

Testa och integrera

Använd våra omfattande dokument för att testa och integrera Payments API direkt i dina produkter.

Verifiera och gå live

Granska din integration för att se till att den fungerar smidigt och att du är redo att starta!

Behandla betalningar

När det är live automatiserar vårt API transaktioner, sparar tid och minskar manuell arbetsbelastning.

Byggd för skalbarhet och tillförlitlighet

Upptäck varför Xes Payments API är det bästa valet för dina globala företagsöverföringar:

Skalbar

Vår RESTful API-design stöder effektiv utveckling, testning och skalning när ditt företag växer.

Säkra

Branschledande krypterings- och säkerhetspraxis säkerställer att dina transaktioner och data skyddas.

Pålitlig

Med stöd av 30+ års erfarenhet av internationella betalningar levererar Xe exakta, pålitliga och resultat.

Ta kontakt med våra API-experter

Kontakta oss idag för att diskutera dina specifika behov. Med Xes Payments API kan du effektivisera global betalningshantering, sänka kostnaderna och ge dina kunder en sömlös upplevelse.

Frågor om betalnings-API

Xes Payments API hjälper företag att integrera internationella betalningsfunktioner direkt i sin egen plattform. Det gör att du och dina kunder kan göra globala transaktioner i realtid med konkurrenskraftiga valutakurser och tillförlitlig bearbetning.

Ja För att göra integrationsprocessen enkel tillhandahåller vi verktyg och resurser som:

  1. Fullständig API-dokumentation med kodexempel

  2. En sandlådemiljö för säker testning

  3. Dedikerad support för kontohanterare

För att integrera Xes Payments API, följ dessa fyra enkla steg:

  1. Skapa ett Xe-konto och begär åtkomst till sandlådan.

  2. Använd dokumentationen för att testa och integrera API:et.

  3. Slutför verifieringen och gå live.

  4. Börja behandla automatiserade globala betalningar!

Payments API är utformat för att skala med ditt företag när det växer. Oavsett om du är en nystartade företag eller ett företag stöder Payments API transaktioner med hög volym utan att offra dess prestanda.

Ja. Xes Payments API stöder fakturaautomatisering så att du kan skapa, skicka, bearbeta och spåra fakturor effektivt, allt inom ditt system.

För att prata med någon om prissättning, kontakta oss för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa dina behov. En Xe-teammedlem kommer att kontakta dig för att hitta den plan som överensstämmer med dina affärsmål.

Kontakta din dedikerade kontoansvarig om du behöver hjälp med integrationen. De kommer att kunna ge dig specialiserad hjälp i samband med installationen eller eventuella ytterligare frågor du kan ha.