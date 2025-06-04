- Home
- Betalnings-API för företag & Internationell betalningshantering - Xe
Stärka företag av alla storlekar
Ett betalnings-API för globala transaktioner
Integrera Xes Payments API direkt i din plattform för säkra och effektiva internationella betalningar. Som en ledande betalnings-API-lösning för företag förenklar vårt API gränsöverskridande transaktioner, vilket sparar tid och pengar.
Tillförlitlig av globala branschledare
Gå med i företag över hela världen som förlitar sig på Xe för säkra, snabba och pålitliga penningöverföringar.
Skicka pengar till 220+ länder med Xes API
Vi hjälper företag av alla storlekar att uppnå sina mål genom att förenkla internationella betalningar. Genom att integrera Xes Payments API direkt i din plattform kan du skicka betalningar till över 220 länder, spara på bankavgifter och dra nytta av konkurrenskraftiga valutakurser.
För dina kunder och partners är det ett utmärkt sätt att öka intäkterna genom att erbjuda internationella betalningsalternativ på din plattform.
Enkel integration för utvecklare
Vi tillhandahåller verktygen och resurserna för att göra det enkelt för ditt team att integrera Xe Payments API.
Sandlådemiljö
Vår sandlådemiljö låter dig testa integrationer utan att påverka live-data eller banksystem.
API-dokument för utvecklare
Våra API-dokument har instruktioner och kodexempel som är enkla att följa för att effektivisera implementeringen av utvecklare.
Kundsupport
När du har konfigurerat tilldelar vi dig en kontoansvarig för att hjälpa dig med eventuella frågor du har.
Fintech, e-handel och resebranscher
Betalnings-API-fördelar för ditt företag
Skicka pengar till över 220 länder: Aktivera globala betalningar direkt från din plattform, vilket ger bekvämlighet för både dig och dina kunder.
Sömlös integration: Integr era enkelt vårt Payments API i din plattform för att bygga lösningar som håller dina kunder tillbaka.
Konkurrenskraftiga valutakurser: Dra nytta av våra konkurrenskraftiga kurser för att konvertera pengar när ditt företag kräver det.
Extra intäkter: Lås upp möjligheter med internationella betalningsalternativ.
Ett kraftfullt API som hjälper till att automatisera dina betalningar
Exakta transaktioner: Håll dina kunder nöjda med snabba, säkra och felfria transaktioner som eliminerar riskerna med manuell hantering.
Fakturaautomatisering: Förenkla utrikesfakturahantering med automatiserad skapande, sändning, betalningshantering och spårning av fakturor.
Direkta bankutbetalningar: Skicka pengar direkt till leverantörens bankkonton för snabba, problemfria affärsbetalningar.
Så här kommer du igång med Payments API
Förenkla dina globala betalningsprocesser i fyra enkla steg:
Skapa ett konto
Kontakta oss för att skapa ditt Xe Sandbox-konto och kolla in våra olika lösningar.
Testa och integrera
Använd våra omfattande dokument för att testa och integrera Payments API direkt i dina produkter.
Verifiera och gå live
Granska din integration för att se till att den fungerar smidigt och att du är redo att starta!
Behandla betalningar
När det är live automatiserar vårt API transaktioner, sparar tid och minskar manuell arbetsbelastning.
Byggd för skalbarhet och tillförlitlighet
Upptäck varför Xes Payments API är det bästa valet för dina globala företagsöverföringar:
Skalbar
Vår RESTful API-design stöder effektiv utveckling, testning och skalning när ditt företag växer.
Säkra
Branschledande krypterings- och säkerhetspraxis säkerställer att dina transaktioner och data skyddas.
Pålitlig
Med stöd av 30+ års erfarenhet av internationella betalningar levererar Xe exakta, pålitliga och resultat.
Ta kontakt med våra API-experter
Kontakta oss idag för att diskutera dina specifika behov. Med Xes Payments API kan du effektivisera global betalningshantering, sänka kostnaderna och ge dina kunder en sömlös upplevelse.
Frågor om betalnings-API
Xes Payments API hjälper företag att integrera internationella betalningsfunktioner direkt i sin egen plattform. Det gör att du och dina kunder kan göra globala transaktioner i realtid med konkurrenskraftiga valutakurser och tillförlitlig bearbetning.
Ja För att göra integrationsprocessen enkel tillhandahåller vi verktyg och resurser som:
Fullständig API-dokumentation med kodexempel
En sandlådemiljö för säker testning
Dedikerad support för kontohanterare
För att integrera Xes Payments API, följ dessa fyra enkla steg:
Skapa ett Xe-konto och begär åtkomst till sandlådan.
Använd dokumentationen för att testa och integrera API:et.
Slutför verifieringen och gå live.
Börja behandla automatiserade globala betalningar!
Payments API är utformat för att skala med ditt företag när det växer. Oavsett om du är en nystartade företag eller ett företag stöder Payments API transaktioner med hög volym utan att offra dess prestanda.
Ja. Xes Payments API stöder fakturaautomatisering så att du kan skapa, skicka, bearbeta och spåra fakturor effektivt, allt inom ditt system.
För att prata med någon om prissättning, kontakta oss för att diskutera hur vi bäst kan hjälpa dina behov. En Xe-teammedlem kommer att kontakta dig för att hitta den plan som överensstämmer med dina affärsmål.
Kontakta din dedikerade kontoansvarig om du behöver hjälp med integrationen. De kommer att kunna ge dig specialiserad hjälp i samband med installationen eller eventuella ytterligare frågor du kan ha.