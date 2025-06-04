- Home
Världens mest betrodda API för valutadata
Med över 30 års erfarenhet av valuta och valuta ger vårt valutadata API realtid, exakta och tillförlitliga valutaväxlingsdata för hundratals valutor över hela världen. Xe:s egna kurser kommer direkt från leverantörer av finansiella data och välrenommerade banker.
Realtid, exakta och tillförlitliga data för 220+ världsvalutor
Xes valutadata API är integrerat med över 100 välrenommerade globala källor. Detta gör att vi kan erbjuda de mest exakta och uppdaterade uppgifterna. Vi upptäcker och filtrerar bort eventuella fel dynamiskt och ger dig ett valuta-API och data du kan lita på.
Enkel och snabb implementering
Vårt API för valutadata är byggt för utvecklare. Vi gör det enkelt att plugga in till din befintliga programvara. Du får SDK:er för Java, NodeJS, PHP och Python.
Valutaomräkningsverktyg och kurser
Få mer än bara live-data. XECD erbjuder historiska kurser, månatliga medelvärden, valutavolatilitet och möjligheten att lägga till anpassningsbar marginal på räntor.
220+ valutor, metaller och kryptor
Vårt API för valutadata erbjuder hundratals valutor över hela världen, ädelmetaller, utvalda kryptovalutor och exakta centralbankränser.
Exakta, tillförlitliga och uppdaterade priser
Se uppdaterade priser så ofta som var 60: e sekund. Med vår valutablandare ser Xe till att vårt valutadata API har de mest exakta globala kurserna.
Ett kraftfullt och skalbart API för valutadata
Xes valutadata API används av tusentals företag, från små och medelstora företag till Fortune 500-företag i alla branscher. Med vårt API för valutaomvandlare för FX får du garanterad tillgänglighet, skalbara volymer och svar inom millisekunder. Integrera det enkelt med din nuvarande programvara, inklusive Microsoft Dynamics, Oracle, Sage, SAP och mer.
Omfattande API-dokumentation
Vår detaljerade valuta-API-dokumentation är packad med enkla instruktioner och kodexempel för enkel implementering.
I@@ cke-teknisk snabbstartsguide - Testkör vårt API med din kostnadsfria provperiod
Teknisk specifikation PDF - Kraftfullt JSON API byggt för utvecklare
Xe Currency Data Swagger - Få åtkomst till SDK på klient- och serversidan
Vårt API GitHub Repository - Få ut det mesta av vårt valutadata API
Välj ditt språk
Xes valutadata API ger pålitliga växelkurser för dina affärsbehov. Välj frekvensen för kursuppdateringar och antalet API-hastighetsförfrågningar per månad.
Om planerna nedan inte uppfyller dina behov, kontakta oss.
Lite
$799 per year10,000 Request/moRate frequency Daily ratesSelect nowEntities Permitted1Add-onLive rates (minutely)$400/ yrAdd-onAlternative source rate$200/ yr
Intermediate
$1,799 per year50,000 Request/moRate frequency Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 5Add-onLive rates (minutely)$700/ yrAdd-onAlternative source rate$350/ yr
Prime
$4,499 per year150,000 Request/moRate frequency 15 min, Hourly & Daily ratesSelect nowEntities PermittedUp to 10Add-onLive rates (minutely)$1,500/ yrAdd-onAlternative source rate$500/ yr
Enterprise
CustomCustom Request/moRate frequency Live (minutely) + All frequenciesContact usEntities PermittedUnlimitedAdd-onAlternative source rateCustom/ yr
All packages include these core features
- 170+ currencies & precious metals
- Historical data back to 1998
- Xe's Proprietary Rate Blender
- Central Bank Rates
- Account Management Dashboard
- Time-Frame Queries
- Currency Volatility
- Email & phone support
Bli partner med oss
Vi letar efter mjukvaruleverantörer, IT-professionella tjänster, och remisspartners för att samarbeta med oss och utnyttja vårt API för att skapa innovativa produkter och tjänster.
Att samarbeta med Xe Currency Data erbjuder robust infrastruktur, väldokumenterat API, omfördelningsmöjligheter, co-branding och remissprogrammöjligheter.
ISV
Vårt API är en utmärkt lösning för oberoende programvaruleverantörer som vill integrera valutakursdata i produkter. Använd XECD för att få tillgång till live-priser, historiska data, och mer. Detta förbättrar dina produkter och ger mer värde till dina kunder.
IT-professionella tjänster
XECD är lätt att använda, men vissa företag kan behöva hjälp med integration, anpassning och andra tekniska aspekter. Genom att samarbeta med oss kan du erbjuda dina kunder en helhetslösning som inkluderar vårt API och din expertis.
Hänvisningar
Gå med i vårt remissprogram för ytterligare intäktsmöjligheter. Tjäna en provision på varje lyckad remiss du skickar oss. Vi erbjuder också möjligheter till co-branding, som låter dig marknadsföra våra produkter och tjänster under ditt varumärke.
Integrera Xes valutadata API
På Xe är vi dedikerade till att tillhandahålla kvalitetssupport. Vi skräddarsyr gärna ett API-paket för valutadata för att passa ditt företags unika användningsfall. Om du är intresserad av att samarbeta med Xe, skicka oss en rad.
För mer information, besök vår FAQ-sida.
Xe letar alltid efter nya idéer om hur vi kan dela vår globalt betrodda valutadata. Behöver du mer hjälp? Ring oss: +1 416 214-5606 - Alternativ 1
Valutadata-API
Xes Currency Data API är ett utvecklarvänligt verktyg som ger realtids, exakta växelkursdata för 220+ valutor från över 100+ globala källor. Implementera XECD för att få tillgång till historiska kurser, månatliga medelvärden, valutavolatilitet.
Vårt API för valutadata är ett API som du kan lita på och drar räntor från över 100 finansiella källor och centralbanker. Vi upptäcker och filtrerar bort eventuella fel och uppdaterar växelkursdata så ofta som var 60:e sekund för att få den senaste informationen.
Ytterligare funktioner kan variera beroende på ditt paket. Alla XECD-API:er har:
Realtidskurser och historiska växelkurser
Månadsmedelvärden
Data om valutavolatilitet
Tidsramsfrågor
Anpassningsbara marginal- och prissättningsfunktioner
För att göra integrationsprocessen så enkel som möjligt för dig tillhandahåller Xe SDK:er i Java, NodeJS, PHP och Python. Vi tillhandahåller också omfattande API-dokumentation som en icke-teknisk snabbstartguide, teknisk specifikation PDF, och GitHub-arkiv.
Xes API är skalbart och kan integreras med plattformar som Microsoft Dynamics, Oracle, Sage Intacct, SAP och mer. Beroende på ditt paket fungerar API för valutadata med ERP, CRM och SaaS-applikationer.
Ja! Xe erbjuder en kostnadsfri testversion så att du kan utforska API:s funktioner och se hur det passar in i din mjukvarumiljö. Prova själv, utan engagemang, innan du väljer ett paket.