Kostnader inräknade i hypotekskostnader

Bostadspris: Detta är det totala beloppet du betalar för ett hem. Bostadspriset påverkar direkt ditt lånebelopp, månatliga hypotekslån och totala kostnader. När du väljer ett hem, överväga andra utgifter som fastighetsskatt, husägarförsäkring och stängningskostnader för att förbli inom din budget.

Handpenning: När du köper ett hem måste du betala en procentandel av det totala bostadspriset på förhand, annars känd som en förskottsbetalning. En högre handpenning minskar ditt lånebelopp och sänker månatliga betalningar, medan en mindre utbetalning ökar dessa kostnader.

Ränta: En ränta är den procentandel av lånebeloppet som långivaren kommer att debitera dig för att låna pengar, vilket påverkar hur mycket du betalar varje månad. En lägre ränta minskar din totala lånekostnad, medan en högre ränta ökar den. Räntorna kan fastställas under hela låneperioden eller rörlig.



Lånetid: Lånetiden är den tid det tar att återbetala hypotekslånet. En kortare löptid, som 15 år, kommer att ha högre månatliga betalningar men mindre ränta totalt sett. Men en längre sikt, som 30 år, sänker hypoteksbetalningarna och ökar de totala räntekostnaderna.

Fastighetsskatt: Fastighetsskatt är en statlig skatt baserad på värdet på ditt hem och din skattesats. Det hjälper till att finansiera lokala skolor, vägunderhåll, offentlig infrastruktur, och räddningstjänster. Du betalar denna skatt årligen eller som en del av din månatliga inteckning.



Husägarförsäkring: Husägarförsäkring är en policy som skyddar dig från ekonomiska förluster på grund av skador, stöld eller ansvarsfordringar. De flesta långivare kommer att kräva detta för att se till att du kan reparera eller byta ut ditt hem om en oförutsägbar händelse inträffar.



PMI: Privat hypoteksförsäkring läggs till din månatliga betalning om du lägger ner mindre än 20% när du köper ett hem. Detta skyddar långivaren om du inte kan betala ditt lån. När du har byggt tillräckligt med bostadskapital kommer du att kunna ta bort den privata hypoteksförsäkringen.



HOA: Husägare som bor i bostadsområden som ett grannskap, bostadsrättskomplex eller radhus betalar månatliga eller årliga husägarföreningsavgifter. Detta betalar vanligtvis för bekvämligheter, underhåll och andra samhällstjänster. Avgifter och regler varierar per samhälle.



Stängningskostnader: Avslutningskostnader är förskottsavgifter som du betalar när du slutför ett fastighetsköp. De varierar vanligtvis från 2% till 5% av bostadens totala pris och inkluderar långivaravgifter, titelförsäkring, bedömningskostnader och skatter. Dessa kostnader är det sista steget för att köpa ett hem och förfaller vid stängning.





Hypoteksbetalningsformel

Denna formel hjälper dig att räkna ut din månatliga hypoteksbetalning baserat endast på lånebeloppet och räntan. Det inkluderar inte några extra kostnader som fastighetsskatt, husägarförsäkring, eller några avgifter som kan öka din totala månatliga betalning.



Beräkna manuellt dina månatliga hypotekslån med denna formel:





Här är uppdelningen:



M = Månadsbetalning:

Det här är vad du löser för. För att komma igång, samla dina låneuppgifter. Dessa faktorer avgör hur mycket du betalar varje månad.



P = Huvudbelopp:

Detta är lånebalansen, eller det totala beloppet som du fortfarande är skyldig på din inteckning. Ditt lånebalans påverkar direkt din månatliga betalning, räntekostnader och eget kapital. Du kommer att bygga mer ägande i din fastighet när balansen minskar.



r = Månadsränta:

Bolåneräntan är en årlig ränta som betalas månadsvis under året. För att hitta den månatliga räntan, dela den årliga procentsatsen med antalet månader på ett år. Till exempel, om din årliga ränta är 5%, skulle det se ut som 0,05/12 = 0,004167.



n = Antal betalningar:

Detta är det totala antalet betalningar du kommer att göra under ditt låns livslängd. För att hitta det totala beloppet, multiplicera din lånetid i år med 12. Till exempel, om din lånetid är 30 år, skulle det se ut som 30x12 = 360. Detta innebär att du kommer att göra totalt 360 betalningar under hela din låneperiod.