Hypoteksräknare

Uppskatta dina månatliga hypotekslån och planera ditt bostadsköp i USA med Xes hypotekskalkylator. Ange bostadspris, handpenning, låneperiod och ränta för att se din månatliga betalning.

Använd Xes hypoteksräntekalkylator

Välj ditt land

Välj det land du vill köpa fastighet i för att få exakta hypoteksberäkningar baserade på lokala priser.

Ange bostadspris

Lägg till ditt bostadspris för att hjälpa oss att beräkna ditt lånebelopp och uppskatta dina månatliga betalningar.

Lägg till handpenning

Ange det belopp du planerar att lägga ner. Detta bestämmer storleken på ditt lån och månatliga betalningar.

Välj en låneperiod

Välj längden på din inteckning för att bestämma dina månatliga betalningar och den totala räntan som betalats över tiden.

Ingångsränta

Ange den beräknade räntan du förväntar dig att få. Detta påverkar det totala räntebeloppet som betalas över tid.

Välj sändningsvaluta

Välj den valuta du vill betala i för att se dina månatliga hypotekskostnader konverterade i realtid.

Kostnader inräknade i hypotekskostnader

Bostadspris: Detta är det totala beloppet du betalar för ett hem. Bostadspriset påverkar direkt ditt lånebelopp, månatliga hypotekslån och totala kostnader. När du väljer ett hem, överväga andra utgifter som fastighetsskatt, husägarförsäkring och stängningskostnader för att förbli inom din budget.

Handpenning: När du köper ett hem måste du betala en procentandel av det totala bostadspriset på förhand, annars känd som en förskottsbetalning. En högre handpenning minskar ditt lånebelopp och sänker månatliga betalningar, medan en mindre utbetalning ökar dessa kostnader.

Ränta: En ränta är den procentandel av lånebeloppet som långivaren kommer att debitera dig för att låna pengar, vilket påverkar hur mycket du betalar varje månad. En lägre ränta minskar din totala lånekostnad, medan en högre ränta ökar den. Räntorna kan fastställas under hela låneperioden eller rörlig.

Lånetid: Lånetiden är den tid det tar att återbetala hypotekslånet. En kortare löptid, som 15 år, kommer att ha högre månatliga betalningar men mindre ränta totalt sett. Men en längre sikt, som 30 år, sänker hypoteksbetalningarna och ökar de totala räntekostnaderna.

Fastighetsskatt: Fastighetsskatt är en statlig skatt baserad på värdet på ditt hem och din skattesats. Det hjälper till att finansiera lokala skolor, vägunderhåll, offentlig infrastruktur, och räddningstjänster. Du betalar denna skatt årligen eller som en del av din månatliga inteckning.

Husägarförsäkring: Husägarförsäkring är en policy som skyddar dig från ekonomiska förluster på grund av skador, stöld eller ansvarsfordringar. De flesta långivare kommer att kräva detta för att se till att du kan reparera eller byta ut ditt hem om en oförutsägbar händelse inträffar.

PMI: Privat hypoteksförsäkring läggs till din månatliga betalning om du lägger ner mindre än 20% när du köper ett hem. Detta skyddar långivaren om du inte kan betala ditt lån. När du har byggt tillräckligt med bostadskapital kommer du att kunna ta bort den privata hypoteksförsäkringen.

HOA: Husägare som bor i bostadsområden som ett grannskap, bostadsrättskomplex eller radhus betalar månatliga eller årliga husägarföreningsavgifter. Detta betalar vanligtvis för bekvämligheter, underhåll och andra samhällstjänster. Avgifter och regler varierar per samhälle.

Stängningskostnader: Avslutningskostnader är förskottsavgifter som du betalar när du slutför ett fastighetsköp. De varierar vanligtvis från 2% till 5% av bostadens totala pris och inkluderar långivaravgifter, titelförsäkring, bedömningskostnader och skatter. Dessa kostnader är det sista steget för att köpa ett hem och förfaller vid stängning.



Hypoteksbetalningsformel

Denna formel hjälper dig att räkna ut din månatliga hypoteksbetalning baserat endast på lånebeloppet och räntan. Det inkluderar inte några extra kostnader som fastighetsskatt, husägarförsäkring, eller några avgifter som kan öka din totala månatliga betalning.

Beräkna manuellt dina månatliga hypotekslån med denna formel:

Här är uppdelningen:

M = Månadsbetalning:
Det här är vad du löser för. För att komma igång, samla dina låneuppgifter. Dessa faktorer avgör hur mycket du betalar varje månad.

P = Huvudbelopp:
Detta är lånebalansen, eller det totala beloppet som du fortfarande är skyldig på din inteckning. Ditt lånebalans påverkar direkt din månatliga betalning, räntekostnader och eget kapital. Du kommer att bygga mer ägande i din fastighet när balansen minskar.

r = Månadsränta:
Bolåneräntan är en årlig ränta som betalas månadsvis under året. För att hitta den månatliga räntan, dela den årliga procentsatsen med antalet månader på ett år. Till exempel, om din årliga ränta är 5%, skulle det se ut som 0,05/12 = 0,004167.

n = Antal betalningar:
Detta är det totala antalet betalningar du kommer att göra under ditt låns livslängd. För att hitta det totala beloppet, multiplicera din lånetid i år med 12. Till exempel, om din lånetid är 30 år, skulle det se ut som 30x12 = 360. Detta innebär att du kommer att göra totalt 360 betalningar under hela din låneperiod.

Vanliga typer av lån

Vanliga typer av lån

Konventionellt lån: Detta är ett överensstämmande lån som stöds av privata långivare som kräver bra kredit och en 3% till 5% utbetalning. Om du lägger ner mindre än 20% krävs privat hypoteksförsäkring.

FHA-lån: EttFHA-lån hjälper förstagångsköpare eller personer med lägre kreditpoäng. Det kräver en minsta utbetalning på 3,5% och obligatorisk hypoteksförsäkring, vilket ökar lånekostnaden.

VA-lån: VA-lån är tillgängliga för veteraner, aktiva, och vissa makar, med stöd av Department of Veterans Affairs. Det kräver ingen handpenning eller PMI, men köpare måste betala en finansieringsavgift.

USDA-lån: EttUSDA-lån är ett statligt finansierat lån tillgängligt för köpare som köper ett hem på landsbygden eller förortsområden. Ingen handpenning behövs, men den har inkomstgränser och kräver PMI.

Jumbo-inteckningar: Jumbo-lån överskrider standardgränserna och kräver högre kreditpoäng, större utbetalningar och strängare kvalifikationer.

Ytterligare lånevillkor

Låneperiod: Detta hänvisar till hur lång tid du har för att återbetala lånet i sin helhet, vanligtvis 15, 20 eller 30 år. Kortare löptider har lägre räntor men högre månatliga betalningar, medan längre löptider har lägre månatliga betalningar, med högre total ränta.

Fast ränta kontra justerbar ränta: Ett bolånmed fast ränta förblir samma ränta under hela låneperioden, vilket ger förutsägbara betalningar. En inteckning med justerbar ränta (ARM) börjar med en fast ränta och ändras sedan baserat på marknadsförhållandena, vilket gör att betalningarna ökar eller minskar.

Överensstämmande lån kontra icke-överensstämmande lån: Överensstämmande lånuppfyller riktlinjer som fastställts av Fannie Mae eller Freddie Mac. Icke-överensstämmande lån uppfyller inte dessa standarder och kräver högre kreditpoäng, större utbetalningar och strängare finansiella krav.

Hur man bestämmer ett bostadspris som du har råd med

Ett vanligt sätt att uppskatta kostnaden för ett hem du har råd med är att använda 28/36-regeln. Denna riktlinje föreslår att högst 28% av din brutto månadsinkomst går till bostadskostnader, till exempel din inteckning, fastighetsskatt och försäkring. Under tiden bör dina totala månatliga skuldbetalningar, inklusive billån, studielån och kreditkort, ligga under 36% av din inkomst.

28/36 metod

Alex tjänar 6 000 dollar i månaden före skatt. Baserat på 28% -regeln bör hans hypoteksbetalning, inklusive skatter och försäkringar, vara 1 680$. Med ytterligare $800 i månatliga student- och bilbetalningar är hans totala skuld 2 480 dollar, vilket överskrider gränsen på 36%. Alex måste justera sin hembudget eller betala av en skuld innan han köper.

Andra regler för överkomliga priser

28/36-regeln är bara ett tillvägagångssätt. Långivare överväger också din skuld-till-inkomst (DTI) -förhållande, som mäter din totala månatliga skuld jämfört med din inkomst. Dessutom påverkar faktorer som din kreditpoäng, besparingar för en utbetalning och livsstilskostnader vad du bekvämt har råd med.

Nästa steg efter beräkning av din inteckning

När du har uppskattat dina inteckningsbetalningar följer du dessa steg för att gå vidare med ditt fastighetsköp.

Steg 1: Hitta en långivare. Jämför lånealternativ, räntor och avgifter för att välja den långivare som fungerar bäst för dig.

Steg 2: Bliförkvalificerad för en inteckning. Skicka in dina grundläggande ekonomiska uppgifter för att få en uppskattning av hur mycket du har råd med.

Steg 3: Börja handla för ett hem och lägg in ett erbjudande. När du har hittat ett hem, gör ett erbjudande och förhandla om den bästa affären med säljaren.

Steg 4: När ditt erbjudande accepteras kan du formellt ansöka om ett lån. Skicka in nödvändiga dokument och slutför godkännandeprocessen.

Steg 5: Slut för hemköpprocessen genom att göra din handpenning och slutföra köpet.

