Hypoteksräknare
Uppskatta dina månatliga hypotekslån och planera ditt bostadsköp i USA med Xes hypotekskalkylator. Ange bostadspris, handpenning, låneperiod och ränta för att se din månatliga betalning.
Använd Xes hypoteksräntekalkylator
Välj ditt land
Välj det land du vill köpa fastighet i för att få exakta hypoteksberäkningar baserade på lokala priser.
Ange bostadspris
Lägg till ditt bostadspris för att hjälpa oss att beräkna ditt lånebelopp och uppskatta dina månatliga betalningar.
Lägg till handpenning
Ange det belopp du planerar att lägga ner. Detta bestämmer storleken på ditt lån och månatliga betalningar.
Välj en låneperiod
Välj längden på din inteckning för att bestämma dina månatliga betalningar och den totala räntan som betalats över tiden.
Ingångsränta
Ange den beräknade räntan du förväntar dig att få. Detta påverkar det totala räntebeloppet som betalas över tid.
Välj sändningsvaluta
Välj den valuta du vill betala i för att se dina månatliga hypotekskostnader konverterade i realtid.
Kostnader inräknade i hypotekskostnader
Bostadspris: Detta är det totala beloppet du betalar för ett hem. Bostadspriset påverkar direkt ditt lånebelopp, månatliga hypotekslån och totala kostnader. När du väljer ett hem, överväga andra utgifter som fastighetsskatt, husägarförsäkring och stängningskostnader för att förbli inom din budget.
Handpenning: När du köper ett hem måste du betala en procentandel av det totala bostadspriset på förhand, annars känd som en förskottsbetalning. En högre handpenning minskar ditt lånebelopp och sänker månatliga betalningar, medan en mindre utbetalning ökar dessa kostnader.
Ränta: En ränta är den procentandel av lånebeloppet som långivaren kommer att debitera dig för att låna pengar, vilket påverkar hur mycket du betalar varje månad. En lägre ränta minskar din totala lånekostnad, medan en högre ränta ökar den. Räntorna kan fastställas under hela låneperioden eller rörlig.
Lånetid: Lånetiden är den tid det tar att återbetala hypotekslånet. En kortare löptid, som 15 år, kommer att ha högre månatliga betalningar men mindre ränta totalt sett. Men en längre sikt, som 30 år, sänker hypoteksbetalningarna och ökar de totala räntekostnaderna.
Fastighetsskatt: Fastighetsskatt är en statlig skatt baserad på värdet på ditt hem och din skattesats. Det hjälper till att finansiera lokala skolor, vägunderhåll, offentlig infrastruktur, och räddningstjänster. Du betalar denna skatt årligen eller som en del av din månatliga inteckning.
Husägarförsäkring: Husägarförsäkring är en policy som skyddar dig från ekonomiska förluster på grund av skador, stöld eller ansvarsfordringar. De flesta långivare kommer att kräva detta för att se till att du kan reparera eller byta ut ditt hem om en oförutsägbar händelse inträffar.
PMI: Privat hypoteksförsäkring läggs till din månatliga betalning om du lägger ner mindre än 20% när du köper ett hem. Detta skyddar långivaren om du inte kan betala ditt lån. När du har byggt tillräckligt med bostadskapital kommer du att kunna ta bort den privata hypoteksförsäkringen.
HOA: Husägare som bor i bostadsområden som ett grannskap, bostadsrättskomplex eller radhus betalar månatliga eller årliga husägarföreningsavgifter. Detta betalar vanligtvis för bekvämligheter, underhåll och andra samhällstjänster. Avgifter och regler varierar per samhälle.
Stängningskostnader: Avslutningskostnader är förskottsavgifter som du betalar när du slutför ett fastighetsköp. De varierar vanligtvis från 2% till 5% av bostadens totala pris och inkluderar långivaravgifter, titelförsäkring, bedömningskostnader och skatter. Dessa kostnader är det sista steget för att köpa ett hem och förfaller vid stängning.
Hypoteksbetalningsformel
Denna formel hjälper dig att räkna ut din månatliga hypoteksbetalning baserat endast på lånebeloppet och räntan. Det inkluderar inte några extra kostnader som fastighetsskatt, husägarförsäkring, eller några avgifter som kan öka din totala månatliga betalning.
Beräkna manuellt dina månatliga hypotekslån med denna formel:
Här är uppdelningen:
M = Månadsbetalning:
Det här är vad du löser för. För att komma igång, samla dina låneuppgifter. Dessa faktorer avgör hur mycket du betalar varje månad.
P = Huvudbelopp:
Detta är lånebalansen, eller det totala beloppet som du fortfarande är skyldig på din inteckning. Ditt lånebalans påverkar direkt din månatliga betalning, räntekostnader och eget kapital. Du kommer att bygga mer ägande i din fastighet när balansen minskar.
r = Månadsränta:
Bolåneräntan är en årlig ränta som betalas månadsvis under året. För att hitta den månatliga räntan, dela den årliga procentsatsen med antalet månader på ett år. Till exempel, om din årliga ränta är 5%, skulle det se ut som 0,05/12 = 0,004167.
n = Antal betalningar:
Detta är det totala antalet betalningar du kommer att göra under ditt låns livslängd. För att hitta det totala beloppet, multiplicera din lånetid i år med 12. Till exempel, om din lånetid är 30 år, skulle det se ut som 30x12 = 360. Detta innebär att du kommer att göra totalt 360 betalningar under hela din låneperiod.
Vanliga typer av lån
Konventionellt lån: Detta är ett överensstämmande lån som stöds av privata långivare som kräver bra kredit och en 3% till 5% utbetalning. Om du lägger ner mindre än 20% krävs privat hypoteksförsäkring.
FHA-lån: EttFHA-lån hjälper förstagångsköpare eller personer med lägre kreditpoäng. Det kräver en minsta utbetalning på 3,5% och obligatorisk hypoteksförsäkring, vilket ökar lånekostnaden.
VA-lån: VA-lån är tillgängliga för veteraner, aktiva, och vissa makar, med stöd av Department of Veterans Affairs. Det kräver ingen handpenning eller PMI, men köpare måste betala en finansieringsavgift.
USDA-lån: EttUSDA-lån är ett statligt finansierat lån tillgängligt för köpare som köper ett hem på landsbygden eller förortsområden. Ingen handpenning behövs, men den har inkomstgränser och kräver PMI.
Jumbo-inteckningar: Jumbo-lån överskrider standardgränserna och kräver högre kreditpoäng, större utbetalningar och strängare kvalifikationer.
Ytterligare lånevillkor
Låneperiod: Detta hänvisar till hur lång tid du har för att återbetala lånet i sin helhet, vanligtvis 15, 20 eller 30 år. Kortare löptider har lägre räntor men högre månatliga betalningar, medan längre löptider har lägre månatliga betalningar, med högre total ränta.
Fast ränta kontra justerbar ränta: Ett bolånmed fast ränta förblir samma ränta under hela låneperioden, vilket ger förutsägbara betalningar. En inteckning med justerbar ränta (ARM) börjar med en fast ränta och ändras sedan baserat på marknadsförhållandena, vilket gör att betalningarna ökar eller minskar.
Överensstämmande lån kontra icke-överensstämmande lån: Överensstämmande lånuppfyller riktlinjer som fastställts av Fannie Mae eller Freddie Mac. Icke-överensstämmande lån uppfyller inte dessa standarder och kräver högre kreditpoäng, större utbetalningar och strängare finansiella krav.
Hur man bestämmer ett bostadspris som du har råd med
Ett vanligt sätt att uppskatta kostnaden för ett hem du har råd med är att använda 28/36-regeln. Denna riktlinje föreslår att högst 28% av din brutto månadsinkomst går till bostadskostnader, till exempel din inteckning, fastighetsskatt och försäkring. Under tiden bör dina totala månatliga skuldbetalningar, inklusive billån, studielån och kreditkort, ligga under 36% av din inkomst.
28/36 metod
Alex tjänar 6 000 dollar i månaden före skatt. Baserat på 28% -regeln bör hans hypoteksbetalning, inklusive skatter och försäkringar, vara 1 680$. Med ytterligare $800 i månatliga student- och bilbetalningar är hans totala skuld 2 480 dollar, vilket överskrider gränsen på 36%. Alex måste justera sin hembudget eller betala av en skuld innan han köper.
Andra regler för överkomliga priser
28/36-regeln är bara ett tillvägagångssätt. Långivare överväger också din skuld-till-inkomst (DTI) -förhållande, som mäter din totala månatliga skuld jämfört med din inkomst. Dessutom påverkar faktorer som din kreditpoäng, besparingar för en utbetalning och livsstilskostnader vad du bekvämt har råd med.
Nästa steg efter beräkning av din inteckning
När du har uppskattat dina inteckningsbetalningar följer du dessa steg för att gå vidare med ditt fastighetsköp.
Steg 1: Hitta en långivare. Jämför lånealternativ, räntor och avgifter för att välja den långivare som fungerar bäst för dig.
Steg 2: Bliförkvalificerad för en inteckning. Skicka in dina grundläggande ekonomiska uppgifter för att få en uppskattning av hur mycket du har råd med.
Steg 3: Börja handla för ett hem och lägg in ett erbjudande. När du har hittat ett hem, gör ett erbjudande och förhandla om den bästa affären med säljaren.
Steg 4: När ditt erbjudande accepteras kan du formellt ansöka om ett lån. Skicka in nödvändiga dokument och slutför godkännandeprocessen.
Steg 5: Slut för hemköpprocessen genom att göra din handpenning och slutföra köpet.
Vanliga frågor - Xe hypotekskalkylator Sverige
Xe hypoteksräknare är ett onlineverktyg som hjälper dig att uppskatta dina månatliga inteckningsbetalningar i USA. Genom att ange ditt bostadspris, handpenning, låneperiod och ränta kan du snabbt se hur mycket ditt bostadslån kommer att kosta varje månad. Denna kraftfulla hypoteksräknare är utformad för att hjälpa bostadsköpare att planera och budgetera för sin inteckning.
Din månatliga inteckning påverkas av flera viktiga faktorer:
Bostadspris: Det totala köpeskillingen för din fastighet.
Handpenning: Det kontantbelopp som betalas i förskott, vilket minskar det totala lånebeloppet.
Lånetid: Längden på din inteckning (t.ex. 15 år kontra 30 år) påverkar både den månatliga kostnaden och den totala räntan som betalas.
Ränta: Den årliga procentuella räntan omvandlad till en månadsränta.
Ytterligare kostnader: Valfria ingångar som fastighetsskatt, husägarförsäkring och HOA-avgifter kan också inkluderas för en fullständig betalningsuppskattning.
Med hjälp av dessa ingångar hjälper Xe-hypotekskalkylatorn dig att jämföra olika lånescenarier och hitta det bästa alternativet för din budget.
En större handpenning sänker ditt lånebelopp, vilket i sin tur minskar din månatliga hypoteksbetalning och totala ränta över tid. Om du lägger ner mindre än 20% kan du behöva betala för privat hypoteksförsäkring (PMI), vilket kan öka dina månatliga kostnader. Genom att öka din handpenning kan du uppnå lägre bolåneräntor och spara pengar på lång sikt.
Xe-hypoteksräknaren täcker olika typer av bostadslån tillgängliga i USA, inklusive:
Konventionella lån: Kräver vanligtvis 3% -5% ner med ytterligare PMI om det är under 20%.
FHA-lån: Perfekt för förstagångsköpare med lägre kreditpoäng och kräver minst 3.5% handpenning.
VA-lån: Tillgängligt för kvalificerade veteraner och aktiva servicemedlemmar, ofta utan handpenning eller PMI.
USDA-lån: Statligtstödda lån för landsbygdsfastigheter, ofta utan förskottsbetalning och inkomstbaserade krav.
Jumbo-lån: För fastighetermed högt värde som överskrider konventionella lånegränser, vilket kräver högre kreditpoäng och större utbetalningar.
Dessa alternativ är integrerade i Xe-hypoteksräknaren så att du kan utvärdera olika finansieringsscenarier.
Standardformeln för hypotekslån är:
M = P × [r (1 + r) ^n]/[(1 + r) ^n — 1]
där:
M = Månatlig hypotekslån
P = Kapital (lånebelopp)
r = Månadsränta (årlig ränta dividerad med 12)
n = Totalt antal betalningar (lånetid i år multiplicerat med 12)
Denna formel är inbäddad i Xe-hypotekskalkylatorn, så att du kan se exakt hur förändringar i ränta eller lånetid påverkar din månatliga betalning.
För att minska din månatliga inteckning, överväg dessa strategier:
Välj en längre låneperiod: Att förlänga hypotekstiden (t.ex. 30 år istället för 15) minskar den månatliga betalningen, även om den totala räntan kan öka.
Öka din handpenning: En högre utbetalning minskar ditt kapital och kan hjälpa dig att säkra en bättre ränta.
Välj ett billigare hem: Ettlägre bostadspris resulterar i ett mindre lånebelopp, vilket leder till minskade månatliga betalningar.
Med hjälp av Xe-hypoteksräknaren kan du simulera dessa scenarier för att bestämma det mest kostnadseffektiva alternativet för dig.
Dessa extra kostnader räknas in i den totala månatliga betalningen när du väljer att inkludera dem.
Fastighetsskatt: Beräknad baserat på ditt hems värde och lokala skattesatser, de kan påverka din betalning avsevärt.
Husägarförsäkring: Viktigt för att skydda din investering, denna kostnad kan läggas till din månatliga hypoteksbetalning.
HOA-avgifter: Regelbundna avgifter för fastigheter i förvaltade samhällen lägger till dina månatliga utgifter.
Att inkludera dessa kostnader i Xe-hypoteksräknaren ger en omfattande bild av dina totala husägandekostnader.
Experter använder ofta 28/36-regeln som en riktlinje för hemöverkomliga priser:
28% regel: Högst 28% av din brutto månadsinkomst ska spenderas på bostadskostnader (inklusive inteckning, skatter och försäkringar).
36% regel: Dina totala skuldbetalningar bör inte överstiga 36% av din inkomst.
Xe-hypotekskalkylatorn, i kombination med dessa riktlinjer för överkomliga priser, hjälper dig att bestämma ett realistiskt bostadspris och hypoteksplan som passar din budget.
När du har fått din månatliga uppskattning av hypotekslån med hjälp av XE-hypoteksräknaren:
Jämför långivare: Tittapå olika hypoteksalternativ, priser och avgifter för att hitta det bästa erbjudandet.
Bli prekvalificerad: Skicka in din ekonomiska information för att få en prekvalifikation, så att du vet hur mycket du kan låna.
Börja husjakt: Använd din budget för att söka efter bostäder inom din prisklass.
Ansök om inteckning: Slutför ansökningsprocessen för inteckning och skicka in nödvändiga dokument.
Slutför ditt köp: Gör din handpenning, stäng lånet och flytta in i ditt nya hem.
Denna steg-för-steg-process säkerställer att du är väl förberedd för ett framgångsrikt hemköp.