Upptäck hur UltraSource, en Kansas-baserad utrustningsleverantör, förvandlade sin leverantörsreskontra genom att integrera Xe Global Business Payments i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denna automatisering eliminerade manuella uppgifter, effektiviserade leverantörsbetalningar och gjorde det möjligt för företaget att fokusera på strategisk tillväxt, allt under ledning av deras progressiva CFO, Rob Mogren.