ERP-kundberättelser
Se hur kunder har löst sina utmaningar och sparat tid med Xes inbäddade betalningslösningar för ERP.
Ultrasource - Microsoft Dynamics 365 Ekonomi
Upptäck hur UltraSource, en Kansas-baserad utrustningsleverantör, förvandlade sin leverantörsreskontra genom att integrera Xe Global Business Payments i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denna automatisering eliminerade manuella uppgifter, effektiviserade leverantörsbetalningar och gjorde det möjligt för företaget att fokusera på strategisk tillväxt, allt under ledning av deras progressiva CFO, Rob Mogren.
Hansen — Microsoft Dynamics 365 Ekonomi
Hansen Technologies, en global mjukvaruleverantör, förbättrade sin leverantörsreskontra genom att integrera Xe.coms betalningslösning i Microsoft Dynamics 365 Finance. Denna automatisering effektiviserade både inhemska och internationella betalningar, minskade manuella fel och ökade operativ effektivitet, vilket gjorde det möjligt för CFO Richard English och hans team att säkert hantera betalningar inom sitt ERP-system.
Atlas Pearls — D365 Business Central
Atlas Pearls, en stor tillverkare av pärlor i Sydsjön, moderniserade sin leverantörsverksamhet med Xe Global Business Payments inbäddade i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Ledd av Financial Controller Rebecca McKeating förbättrade automatiseringen betalningseffektiviteten, ersatte manuella arbetsflöden och gjorde det möjligt för företaget att prioritera tillväxt och innovation.
Vill du se vår ERP-lösning i aktion?
Effektivisera din verksamhet och förenkla globala betalningar med Xes ERP-lösning. Upplev på egen hand hur sömlöst vår inbäddade betalningsteknik integreras i ditt affärssystem, förbättrar effektiviteten och sparar tid. Redo att förändra ditt företag?