- Home
- Xe Business ERP-systemintegration och global betalningslösning - Xe
ERP-integration görs sömlös
ERP-integration för globala betalningar
Säg adjö till att jonglera flera plattformar för att utföra dina inhemska och gränsöverskridande betalningar. Vår enkla plattform gör att du kan skicka snabba globala betalningar till 190+ länder i 130+ valutor. Hantera din valutaexponering och behov direkt från ditt ERP-system.
Utforska ERP-webbseminarier och kundberättelser
Webbseminarier
Lär dig hur våra inbäddade betalningar fungerar, utforska bästa praxis för ekonomiteam, och upptäck den senaste tekniken för att frigöra hela potentialen i ditt ERP-system - allt när det passar dig.
Kundberättelser
Läs verkliga kundberättelser för att se hur företag har implementerat Xes inbyggda betalnings- och valutalösningar i sina ERP-lösningar för att effektivisera sin leverantörsprocess.
Enkel integrering
Med vår ERP-lösning kan du hantera, spåra och betala kostnader för anställda och leverantörer globalt. Lämna filöverföringar och manuella bokföringsposter i det förflutna eftersom Xe effektiviserar din redovisningsprocess.
FX-spårning i realtid
Med realtidsavstämning av dina leverantörsskulder har din vinst/förlustrapportering aldrig varit enklare eller mer exakt. Dessutom synkroniseras och postas varje betalning som utförs via Xe för avstämning i realtid - så allt redovisas, där det verkligen räknas.
Kraften i data
Fånga växelkurser i realtid vid transaktionstillfället och utnyttja omedelbar vinst/förlustanalys för att hålla koll på din valutarisk och ha förtroende för att du vet vad du går in på innan du utför.
Valutaexperten som världen litar på.
Med 30 års erfarenhet av att tillhandahålla korrekta valutadata och behandla gränsöverskridande affärsbetalningar är Xe världsledande inom internationella betalningar.
Valutaväxling och ERP-expertis
Med över 14.5 miljarder dollar+flyttat över gränserna 2021 har vi kunskapen och expertisen för att hjälpa ditt unika företag.
Snabba och säkra affärsbetalningar
Xes blixtsnabba betalningsnätverkskanaler har anslutningar till över 200 länder över hela världen.
Miljontals litar på valutadata
Med över 280 miljoner besökare på Xe är vi världens pålitliga auktoritet när det gäller valutaväxlingsdata och globala betalningar.
Tusentals företag använder Xe
Vi erbjuder expertis till över 18 000 globala företagsanvändare för att hjälpa dem att nå sina unika affärsmål.
Varför använda Xe för ditt företag
Med nästan 30 års valutaexpertis, transparenta priser och en effektiv onlineplattform gör vi det enkelt att hantera och skicka internationella penningöverföringar.
Vi är valutamyndigheten
Det finns en anledning till att 280+ miljoner människor besöker Xe varje år. Vi erbjuder exakta priser och enkla FX-lösningar med årtionden av erfarenhet.
Säkerhet och trygghet
Som en del av Euronet-familjen litar våra kunder på att vi kommer att behandla mer än 115 miljarder dollar i globala affärer årligen. Din säkerhet är vår prioritet.
Konkurrenskraftiga priser
Vårt team spårar marknaden för dig 24/7. Utnyttja vår växelkurskalkylator och få uppdateringar när dina målkurser uppnås.
Inga oväntade avgifter
Vi anser att det är vår slutsats att skydda din. Fatta välgrundade beslut utan minsta överföringsbelopp och nära noll avgifter.
Intresserad av Xes ERP-affärslösningar?
Vårt erfarna team är redo att diskutera ditt företags unika behov. Om du är intresserad av att samarbeta med Xe, skicka oss en rad. En av våra internationella affärsexperter hjälper gärna till.
Kom igång som partner med Xe (ERP)
Dela ditt intresse av att bli företagspartner med Xe, så skräddarsyr vi en lösning för dina affärsbehov. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vårt partnerskapsteam dig inom kort.
Frågor om Xes ERP-integrationer
Xes ERP-lösning hjälper företag att hantera internationella betalningar direkt från sin ERP-plattform. Automatisera globala transaktioner, leverantörsreskontra och avstämningsuppgifter i över 190 länder och 130+ valutor.
Xe integreras för närvarande med populära ERP-plattformar inklusive Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics 365 Finance och Sage Intacct.
Xe hjälper ditt företag att eliminera behovet av flera plattformar eller manuella filöverföringar. Få tillgång till valutaspårning i realtid, vinst/förlustrapportering och ökad effektivitet med våra ERP-lösningar.
Xes ERP-integrationer förenklar och effektiviserar ditt företags verksamhet som att spåra globala utgifter, rapportera vinst/förlust och ladda upp filer.
Effektiviserade processer för leverantörsskulder
Live transaktionsspårning
Minskning av manuell datainmatning
Förbättrad valutariskhantering