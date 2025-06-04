XE Valutadiagram: SVC till SBD

Vi använder mid-market-kurser
Diagram SVC till SBD

Salvadoransk colón till Salomon-dollar

1 SVC = 0 SBD

4 sep. 2025 22:35 UTC - 4 sep. 2025 22:35 UTC
SVC/SBD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

svc

SVC - Salvadoransk colón

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Salvadoransk colón är kursen från SVC till USD. Valutakoden för Salvadoran Colones är SVC. Valutasymbolen är $.

sbd

SBD - Salomon-dollar

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Salomon-dollar är kursen från SBD till USD. Valutakoden för Solomon Islander Dollars är SBD. Valutasymbolen är $.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16517
GBP / EUR1,15302
USD / JPY148,442
GBP / USD1,34346
USD / CHF0,805609
USD / CAD1,38186
EUR / JPY172,960
AUD / USD0,651862

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

