XE Valutadiagram: IDR till BRL

Diagram IDR till BRL

Indonesiska rupier till Brasiliansk real

1 IDR = 0 BRL

1 sep. 2025 13:45 UTC - 1 sep. 2025 13:45 UTC
IDR/BRL stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

idr

IDR - Indonesiska rupier

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Indonesiska rupier är kursen från IDR till USD. Valutakoden för Indonesian Rupiahs är IDR. Valutasymbolen är Rp.

brl

BRL - Brasiliansk real

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Brasiliansk real är kursen från BRL till USD. Valutakoden för Brazilian Reais är BRL. Valutasymbolen är R$.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17108
GBP / EUR1,15607
USD / JPY147,225
GBP / USD1,35385
USD / CHF0,800227
USD / CAD1,37454
EUR / JPY172,413
AUD / USD0,655274

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

