XE Valutadiagram: GHS till ZAR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram GHS till ZAR

Ghana cedi till Sydafrikansk rand

1 GHS = 0 ZAR

1 sep. 2025 04:47 UTC - 1 sep. 2025 04:47 UTC
GHS/ZAR stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

ghs

GHS - Ghana cedi

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Ghana cedi är kursen från GHS till USD. Valutakoden för Ghanaian Cedis är GHS. Valutasymbolen är GH₵.

More Ghana cedi info
zar

ZAR - Sydafrikansk rand

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sydafrikansk rand är kursen från ZAR till USD. Valutakoden för Sydafrikanska rand är ZAR. Valutasymbolen är R.

More Sydafrikansk rand info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17095
GBP / EUR1,15461
USD / JPY146,987
GBP / USD1,35199
USD / CHF0,799489
USD / CAD1,37373
EUR / JPY172,114
AUD / USD0,654515

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen