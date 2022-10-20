DEM から CNH のチャート
Chinese Yuan Renminbi Offshore から German Deutsche Mark
1 DEM = 0 CNH
2024年10月21日 19:52 UTC - 2024年10月21日 19:52 UTC
DEM/CNH 閉じる: 0 安: 0 高値: 0
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
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弊社の通貨ランキングによると、最も人気の Chinese Yuan Renminbi Offshore 為替レートは CNH から USD のレートです。 Chinese Yuan Renminbi Offshore の通貨コードは CNH です。 通貨記号は ¥ です。
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