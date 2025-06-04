Graphiques de change Xe : ZWD vers TWD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Voir le devis de transfert

Graphique : ZWD vers TWD

Dollar du Zimbabwe vers Nouveau dollar de Taïwan

1 ZWD = 0 TWD

6 sept. 2025, 10:12 UTC - 6 sept. 2025, 10:12 UTC
ZWD/TWD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

zwd

ZWD - Dollar du Zimbabwe

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar du Zimbabwe le plus populaire est le taux ZWD vers USD. La devise Zimbabwean Dollars est représentée par l'abréviation ZWD. Le symbole de cette devise est Z$.

More Dollar du Zimbabwe info
twd

TWD - Nouveau dollar de Taïwan

D'après notre classement des devises, le taux de change Nouveau dollar de Taïwan le plus populaire est le taux TWD vers USD. La devise Taiwan New Dollars est représentée par l'abréviation TWD. Le symbole de cette devise est NT$.

More Nouveau dollar de Taïwan info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17247
GBP / EUR1,15184
USD / JPY147,408
GBP / USD1,35050
USD / CHF0,797183
USD / CAD1,38401
EUR / JPY172,833
AUD / USD0,656016

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde