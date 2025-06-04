Les dépenses prises en compte dans les coûts hypothécaires

Prix de la maison : C’est le montant total que vous paierez pour une maison. Le prix de la maison influence directement le montant de votre prêt, les mensualités de prêt hypothécaire et les coûts globaux. Lorsque vous choisissez une maison, prenez en compte d’autres dépenses comme les taxes foncières, l’assurance habitation et les frais de clôture afin de rester dans votre budget.

Acompte: Lors de l’achat d’une maison, vous devrez payer à l’avance un pourcentage du prix total de la maison, également appelé apport principal. Un apport plus élevé réduit le montant de votre prêt et diminue les mensualités, tandis qu’un apport plus faible augmente ces coûts.

Taux d’intérêt: Un taux d’intérêt est le pourcentage du montant du prêt que le prêteur vous facturera pour un emprunt, ce qui influence le montant que vous payez chaque mois. Un taux plus bas réduit le coût total de votre prêt, tandis qu’un taux plus élevé l’augmente. Les taux d’intérêt peuvent être fixes tout au long de la durée du prêt ou variables.



Durée du prêt : La durée du prêt correspond au temps nécessaire pour rembourser le prêt hypothécaire. Une durée plus courte, comme 15 ans, entraînera des paiements mensuels plus élevés mais moins d’intérêts au total. Cependant, un terme plus long, comme 30 ans, réduit les paiements hypothécaires et augmente le coût total des intérêts.

Taxe foncière: La taxe foncière est une taxe gouvernementale basée sur la valeur de votre maison et votre taux d’imposition. Elle aide à financer les écoles locales, l’entretien des routes, les infrastructures publiques et les services d’urgence. Vous paierez cet impôt annuellement ou dans le cadre de votre paiement hypothécaire mensuel.



Assurance habitation : L’assurance habitation est une police qui vous protège contre les pertes financières dues à des dommages, des vols ou des réclamations de responsabilité. La plupart des prêteurs exigent cela pour s’assurer que vous pouvez réparer ou remplacer votre maison en cas d’événement imprévisible.



PMI : L’assurance hypothécaire privée s’ajoute à votre mensualité si vous versez moins de 20 % lors de l’achat d’une maison. Cela protège le prêteur au cas où vous ne puissiez pas rembourser votre prêt. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment de valeur nette, vous pourrez résilier l’assurance hypothécaire privée.



HOA : Les propriétaires vivant dans des quartiers résidentiels comme un quartier, un complexe de condominiums ou des maisons de ville paient des cotisations mensuelles ou annuelles de l’association des propriétaires. Cela finance généralement les commodités, l’entretien et d’autres services communautaires. Les frais et réglementations varient selon la communauté.



Frais de clôture : Les frais de clôture sont des frais initiaux que vous payez lors de la finalisation d’un achat immobilier. Ils varient généralement de 2 % à 5 % du prix total de la maison et incluent les frais du prêteur, l’assurance titres, les frais d’expertise et les impôts. Ces coûts constituent la dernière étape de l’achat d’une maison et sont dus lors de la clôture.





Formule de paiement hypothécaire

Cette formule vous aide à calculer votre mensualité hypothécaire uniquement en fonction du montant du prêt et des intérêts. Elle n’inclut aucun coût supplémentaire comme les taxes foncières, l’assurance habitation ou les frais pouvant augmenter votre mensualité totale.



Calculez manuellement vos mensualités de prêt hypothécaire avec cette formule :





Voici la répartition :



M = Paiement mensuel :

C’estpour ça que tu résolves. Pour commencer, rassemblez les informations de votre prêt. Ces facteurs détermineront combien vous paierez chaque mois.



P = Montant principal :

Ils’agit du solde du prêt, ou du montant total que vous devez encore sur votre prêt immobilier. Le solde de votre prêt a un impact direct sur votre mensualité, les frais d’intérêts et la valeur nette de votre maison. Vous développerez davantage de propriété dans votre bien à mesure que le solde diminue.



r = Taux d’intérêt mensuel :

Le tauxd’intérêt hypothécaire est un taux annuel qui sera payé mensuellement au cours de l’année. Pour déterminer le taux d’intérêt mensuel, divisez le pourcentage annuel par le nombre de mois dans une année. Par exemple, si votre taux d’intérêt annuel est de 5 %, cela correspondrait à 0,05/12 = 0,004167.



n = Nombre de paiements :

C’estle nombre total de paiements que vous effectuerez sur la durée de votre prêt. Pour trouver le montant total, multipliez la durée de votre prêt en années par 12. Par exemple, si la durée de votre prêt est de 30 ans, cela ressemblerait à 30x12 = 360. Cela signifie que vous effectuerez un total de 360 paiements sur toute la durée de votre prêt.