Calculateur hypothécaire
Estimez vos mensualités de prêt hypothécaire et planifiez votre achat immobilier aux États-Unis grâce au calculateur hypothécaire de Xe. Saisissez le prix de la maison, l’apport, la durée du prêt et le taux d’intérêt pour voir votre mensualité.
Utilisez le calculateur de taux hypothécaire de Xe
Choisissez votre pays
Sélectionnez le pays où vous souhaitez acheter un bien immobilier afin d’obtenir des calculs hypothécaires précis basés sur les taux locaux.
Voici le prix de la maison
Ajoutez le prix de votre maison pour nous aider à calculer le montant de votre prêt et à estimer vos mensualités.
Ajouter l’apport
Saisissez le montant que vous comptez verser. Cela détermine le montant de votre prêt et les mensualités.
Choisissez une durée de prêt
Choisissez la durée de votre prêt hypothécaire pour déterminer vos mensualités et le total des intérêts payés au fil du temps.
Taux d’intérêt d’entrée
Saisissez le taux d’intérêt estimé que vous espérez recevoir. Cela affecte le montant total des intérêts payés au fil du temps.
Choisir d’envoyer la monnaie
Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez cotiser pour voir vos frais hypothécaires mensuels convertis en temps réel.
Les dépenses prises en compte dans les coûts hypothécaires
Prix de la maison : C’est le montant total que vous paierez pour une maison. Le prix de la maison influence directement le montant de votre prêt, les mensualités de prêt hypothécaire et les coûts globaux. Lorsque vous choisissez une maison, prenez en compte d’autres dépenses comme les taxes foncières, l’assurance habitation et les frais de clôture afin de rester dans votre budget.
Acompte: Lors de l’achat d’une maison, vous devrez payer à l’avance un pourcentage du prix total de la maison, également appelé apport principal. Un apport plus élevé réduit le montant de votre prêt et diminue les mensualités, tandis qu’un apport plus faible augmente ces coûts.
Taux d’intérêt: Un taux d’intérêt est le pourcentage du montant du prêt que le prêteur vous facturera pour un emprunt, ce qui influence le montant que vous payez chaque mois. Un taux plus bas réduit le coût total de votre prêt, tandis qu’un taux plus élevé l’augmente. Les taux d’intérêt peuvent être fixes tout au long de la durée du prêt ou variables.
Durée du prêt : La durée du prêt correspond au temps nécessaire pour rembourser le prêt hypothécaire. Une durée plus courte, comme 15 ans, entraînera des paiements mensuels plus élevés mais moins d’intérêts au total. Cependant, un terme plus long, comme 30 ans, réduit les paiements hypothécaires et augmente le coût total des intérêts.
Taxe foncière: La taxe foncière est une taxe gouvernementale basée sur la valeur de votre maison et votre taux d’imposition. Elle aide à financer les écoles locales, l’entretien des routes, les infrastructures publiques et les services d’urgence. Vous paierez cet impôt annuellement ou dans le cadre de votre paiement hypothécaire mensuel.
Assurance habitation : L’assurance habitation est une police qui vous protège contre les pertes financières dues à des dommages, des vols ou des réclamations de responsabilité. La plupart des prêteurs exigent cela pour s’assurer que vous pouvez réparer ou remplacer votre maison en cas d’événement imprévisible.
PMI : L’assurance hypothécaire privée s’ajoute à votre mensualité si vous versez moins de 20 % lors de l’achat d’une maison. Cela protège le prêteur au cas où vous ne puissiez pas rembourser votre prêt. Une fois que vous aurez accumulé suffisamment de valeur nette, vous pourrez résilier l’assurance hypothécaire privée.
HOA : Les propriétaires vivant dans des quartiers résidentiels comme un quartier, un complexe de condominiums ou des maisons de ville paient des cotisations mensuelles ou annuelles de l’association des propriétaires. Cela finance généralement les commodités, l’entretien et d’autres services communautaires. Les frais et réglementations varient selon la communauté.
Frais de clôture : Les frais de clôture sont des frais initiaux que vous payez lors de la finalisation d’un achat immobilier. Ils varient généralement de 2 % à 5 % du prix total de la maison et incluent les frais du prêteur, l’assurance titres, les frais d’expertise et les impôts. Ces coûts constituent la dernière étape de l’achat d’une maison et sont dus lors de la clôture.
Formule de paiement hypothécaire
Cette formule vous aide à calculer votre mensualité hypothécaire uniquement en fonction du montant du prêt et des intérêts. Elle n’inclut aucun coût supplémentaire comme les taxes foncières, l’assurance habitation ou les frais pouvant augmenter votre mensualité totale.
Calculez manuellement vos mensualités de prêt hypothécaire avec cette formule :
Voici la répartition :
M = Paiement mensuel :
C’estpour ça que tu résolves. Pour commencer, rassemblez les informations de votre prêt. Ces facteurs détermineront combien vous paierez chaque mois.
P = Montant principal :
Ils’agit du solde du prêt, ou du montant total que vous devez encore sur votre prêt immobilier. Le solde de votre prêt a un impact direct sur votre mensualité, les frais d’intérêts et la valeur nette de votre maison. Vous développerez davantage de propriété dans votre bien à mesure que le solde diminue.
r = Taux d’intérêt mensuel :
Le tauxd’intérêt hypothécaire est un taux annuel qui sera payé mensuellement au cours de l’année. Pour déterminer le taux d’intérêt mensuel, divisez le pourcentage annuel par le nombre de mois dans une année. Par exemple, si votre taux d’intérêt annuel est de 5 %, cela correspondrait à 0,05/12 = 0,004167.
n = Nombre de paiements :
C’estle nombre total de paiements que vous effectuerez sur la durée de votre prêt. Pour trouver le montant total, multipliez la durée de votre prêt en années par 12. Par exemple, si la durée de votre prêt est de 30 ans, cela ressemblerait à 30x12 = 360. Cela signifie que vous effectuerez un total de 360 paiements sur toute la durée de votre prêt.
Types courants de prêts
Prêt conventionnel : Il s’agit d’un prêt conforme garanti par des prêteurs privés qui exigent un bon crédit et un apport de 3 % à 5 %. Si vous mettez moins de 20 %, une assurance hypothécaire privée est obligatoire.
Prêt FHA : Un prêt FHA aide les primo-accédants ou les personnes ayant un score de crédit plus bas. Elle exige un apport minimum de 3,5 % et une assurance hypothécaire obligatoire, ce qui augmente le coût du prêt.
Prêt VA : Les prêts VA sont disponibles pour les anciens combattants, les militaires en service actif et certains conjoints, soutenus par le Département des Anciens Combattants. Cela ne nécessite ni apport initial ni PMI, mais les acheteurs doivent payer des frais de financement.
Prêt USDA : Un prêt USDA est un prêt garanti par le gouvernement disponible pour les acheteurs achetant une maison en zone rurale ou suburbaine. Aucun acompte n’est nécessaire, mais il y a des limites de revenus et nécessite un PMI.
Prêts jumbo : Les prêts jumbo dépassent les limites standards et exigent des scores de crédit plus élevés, des acomptes plus importants et des conditions d’éligibilité plus strictes.
Conditions de prêt supplémentaires
Durée du prêt : Cela fait référence à la durée dont vous disposez pour rembourser le prêt en totalité, généralement 15, 20 ou 30 ans. Les durées plus courtes ont des taux d’intérêt plus bas mais des mensualités plus élevées, tandis que les durées plus longues ont des mensualités plus faibles, avec un taux d’intérêt total plus élevé.
Taux fixe vs taux ajustable : Un prêt hypothécaire à taux fixe reste le même pour toute la durée du prêt, offrant des paiements prévisibles. Un prêt hypothécaire à taux variable (ARM) commence avec un taux fixe puis évolue en fonction des conditions du marché, entraînant une augmentation ou une diminution des paiements.
Prêts conformes vs prêts non conformes : Les prêts conformes respectent les directives établies par Fannie Mae ou Freddie Mac. Les prêts non conformes ne respectent pas ces critères et exigent des scores de crédit plus élevés, des apports plus importants et des exigences financières plus strictes.
Comment décider du prix d’une maison que vous pouvez vous permettre
Une méthode courante pour estimer le coût d’une maison que vous pouvez vous permettre est d’utiliser la règle du 28/36. Cette directive suggère qu’au maximum 28 % de votre revenu mensuel brut est consacré aux coûts du logement, tels que votre hypothèque, vos taxes foncières et votre assurance. Pendant ce temps, vos paiements mensuels totaux de dettes, y compris les prêts auto, étudiants et cartes de crédit, devraient rester inférieurs à 36 % de vos revenus.
Méthode 28/36
Alex gagne 6 000 $ par mois avant impôts. Selon la règle des 28 %, son paiement hypothécaire, taxes et assurances comprises, devrait être de 1 680 $. Avec 800 $ supplémentaires en mensualités d’étudiants et de voitures, sa dette totale est de 2 480 $, dépassant la limite de 36 %. Alex devra ajuster le budget de sa maison ou rembourser une dette avant d’acheter.
Autres règles d’accessibilité financière
La règle du 28/36 n’est qu’une approche. Les prêteurs prennent également en compte votre ratio dette/revenu (DTI), qui mesure votre dette mensuelle totale par rapport à vos revenus. De plus, des facteurs comme votre score de crédit, vos économies pour l’apport initial et vos dépenses de vie influencent tous ce que vous pouvez vous permettre confortablement.
Étapes suivantes après le calcul de votre mensualité hypothécaire
Après avoir estimé vos paiements hypothécaires, suivez ces étapes pour aller de l’avant avec l’achat de votre bien.
Étape 1 : Trouvez un prêteur. Comparez les options de prêt, les taux d’intérêt et les frais pour choisir le prêteur qui vous convient le mieux.
Étape 2 : Obtenez une préqualification pour un prêt immobilier. Soumettez vos informations financières de base pour estimer ce que vous pouvez vous permettre.
Étape 3 : Commencez à chercher une maison et faites une offre. Une fois que vous avez trouvé une maison, faites une offre et négociez la meilleure offre avec le vendeur.
Étape 4 : Une fois votre offre acceptée, vous pouvez officiellement demander un prêt. Soumettez les documents nécessaires et complétez le processus d’approbation.
Étape 5 : Terminez le processus d’achat en effectuant votre apport initial et en finalisant l’achat.
Foire aux questions - Calculateur hypothécaire Xe États-Unis
Le calculateur hypothécaire Xe est un outil en ligne qui vous aide à estimer vos paiements hypothécaires mensuels aux États-Unis. En saisissant le prix de votre maison, l’apport, la durée du prêt et le taux d’intérêt, vous pouvez rapidement voir combien coûtera votre prêt immobilier chaque mois. Ce puissant calculateur hypothécaire est conçu pour aider les acheteurs à planifier et à budgétiser leur prêt immobilier.
Votre mensualité hypothécaire est influencée par plusieurs facteurs importants :
Prix de la maison : Le prix total d’achat de votre bien.
Acompte: Le montant en espèces versé à l’avance, ce qui réduit le montant total du prêt.
Durée du prêt : La durée de votre prêt hypothécaire (par exemple, 15 ans contre 30 ans) influence à la fois le coût mensuel et le total des intérêts payés.
Taux d’intérêt: Le taux annuel en pourcentage se convertit en un taux mensuel.
Coûts supplémentaires : Des éléments optionnels comme les taxes foncières, l’assurance habitation et les frais de copropriété peuvent également être inclus pour une estimation complète du paiement.
Grâce à ces données, le calculateur hypothécaire Xe vous aide à comparer différents scénarios de prêt et à trouver la meilleure option pour votre budget.
Un acompte plus important réduit le montant de votre prêt, ce qui diminue à son tour votre mensualité hypothécaire et les intérêts totaux au fil du temps. Si vous versez moins de 20 %, vous devrez peut-être payer une assurance hypothécaire privée (PMI), ce qui peut augmenter vos coûts mensuels. En augmentant votre apport, vous pouvez obtenir des taux hypothécaires plus bas et économiser de l’argent sur le long terme.
Le calculateur hypothécaire Xe couvre différents types de prêts immobiliers disponibles aux États-Unis, notamment :
Prêts conventionnels : En général, il faut une mise de fonds de 3 % à 5 % avec un PMI supplémentaire si elle est inférieure à 20 %.
Prêts FHA : Idéal pour les primo-accédants ayant un score de crédit plus bas et nécessitant un apport minimum de 3,5 %.
Prêts VA : Disponible pour les anciens combattants éligibles et les militaires en service actif, souvent sans acompte ni PMI.
Prêts USDA : Des prêts garantis par le gouvernement pour des propriétés rurales, souvent sans apport initial et avec des exigences basées sur le revenu.
Prêts jumbo : Pour les biens de grande valeur dépassant les limites de prêt conventionnelles, nécessitant de meilleurs scores de crédit et des apports plus importants.
Ces options sont intégrées au calculateur hypothécaire Xe afin que vous puissiez évaluer différents scénarios de financement.
La formule standard de paiement hypothécaire est la suivante :
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
où:
M = Paiement hypothécaire mensuel
P = Principal (montant du prêt)
r = Taux d’intérêt mensuel (taux annuel divisé par 12)
n = Nombre total de paiements (durée du prêt en années multipliée par 12)
Cette formule est intégrée dans le calculateur hypothécaire Xe, vous permettant de voir exactement comment les variations du taux d’intérêt ou de la durée du prêt impactent votre paiement mensuel.
Pour réduire votre mensualité hypothécaire, envisagez ces stratégies :
Optez pour une durée de prêt plus longue : Prolonger la durée de l’hypothèque (par exemple, 30 ans au lieu de 15) réduit le paiement mensuel, bien que les intérêts totaux puissent augmenter.
Augmentez votre apport initial : Un apport plus élevé réduit votre capital et peut vous aider à obtenir un meilleur taux d’intérêt.
Choisissez une maison moins chère : Un prix immobilier plus bas entraîne un montant de prêt plus faible, ce qui entraîne une réduction des paiements mensuels.
Grâce au calculateur hypothécaire Xe, vous pouvez simuler ces scénarios pour déterminer l’option la plus rentable pour vous.
Ces dépenses supplémentaires sont prises en compte dans le paiement mensuel total lorsque vous choisissez de les inclure.
Taxes foncières : Calculés en fonction de la valeur de votre maison et des taux d’imposition locaux, ils peuvent avoir un impact significatif sur votre paiement.
Assurance habitation : Essentiel pour protéger votre investissement, ce coût peut être ajouté à votre mensualité hypothécaire.
Frais de copropriété (HOA) : Les frais réguliers pour les biens dans des communautés gérées augmentent vos dépenses mensuelles.
Inclure ces coûts dans le calculateur hypothécaire Xe offre une vue d’ensemble de vos coûts globaux d’accession à la propriété.
Les experts utilisent souvent la règle 28/36 comme référence pour l’accessibilité à l’immobilier :
Règle des 28 % : Pas plus de 28 % de votre revenu brut mensuel ne devrait être consacré aux frais de logement (y compris l’hypothèque, les impôts et l’assurance).
Règle des 36 % : Le total de vos paiements de dettes ne doit pas dépasser 36 % de vos revenus.
Le calculateur hypothécaire Xe, combiné à ces recommandations d’accessibilité, vous aide à déterminer un prix immobilier réaliste et un plan hypothécaire adapté à votre budget.
Après avoir obtenu votre estimation mensuelle de paiement hypothécaire avec le calculateur hypothécaire XE :
Comparez les prêteurs : Examinez différentes options hypothécaires, taux et frais pour trouver la meilleure offre.
Obtenez une préqualification : Soumettez vos informations financières pour obtenir une préqualification, afin de savoir combien vous pouvez emprunter.
Commencez à chercher une maison : Utilisez votre budget pour rechercher des maisons dans votre budget.
Faire une demande de prêt immobilier : Complétez la procédure de demande de prêt hypothécaire et soumettez les documents requis.
Finalisez votre achat : Effectuez votre apport, finalisez le prêt et emménagez dans votre nouvelle maison.
Ce processus étape par étape vous garantit bien préparé pour un achat immobilier réussi.