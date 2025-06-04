Graphiques de change Xe : XLM vers GMD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : XLM vers GMD

Stellar Lumen vers Dalasi gambien

1 XLM = 0 GMD

6 sept. 2025, 00:32 UTC - 6 sept. 2025, 00:32 UTC
XLM/GMD fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

xlm

XLM - Stellar Lumen

D'après notre classement des devises, le taux de change Stellar Lumen le plus populaire est le taux XLM vers USD. La devise Stellar Lumens est représentée par l'abréviation XLM.

gmd

GMD - Dalasi gambien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dalasi gambien le plus populaire est le taux GMD vers USD. La devise Gambian Dalasis est représentée par l'abréviation GMD. Le symbole de cette devise est D.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17136
GBP / EUR1,15306
USD / JPY147,403
GBP / USD1,35065
USD / CHF0,798191
USD / CAD1,38349
EUR / JPY172,661
AUD / USD0,656120

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

