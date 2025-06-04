Graphiques de change Xe : XEU vers HRK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Voir le devis de transfert

Graphique : XEU vers HRK

Unité de compte européenne vers Kuna croate

1 XEU = 0 HRK

5 sept. 2025, 17:45 UTC - 5 sept. 2025, 17:45 UTC
XEU/HRK fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

XEU - Unité de compte européenne

D'après notre classement des devises, le taux de change Unité de compte européenne le plus populaire est le taux XEU vers USD. La devise Unités de compte européennes est représentée par l'abréviation XEU.

hrk

HRK - Kuna croate

D'après notre classement des devises, le taux de change Kuna croate le plus populaire est le taux HRK vers USD. La devise Croatian Kunas est représentée par l'abréviation HRK. Le symbole de cette devise est kn.

More Kuna croate info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17307
GBP / EUR1,15217
USD / JPY147,251
GBP / USD1,35157
USD / CHF0,797565
USD / CAD1,38459
EUR / JPY172,735
AUD / USD0,655568

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde