Graphiques de change Xe : SVC vers MVR

Graphique : SVC vers MVR

Colon salvadorien vers Rufiyaa maldivien

1 SVC = 0 MVR

4 sept. 2025, 20:45 UTC - 4 sept. 2025, 20:45 UTC
SVC/MVR fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

svc

SVC - Colon salvadorien

D'après notre classement des devises, le taux de change Colon salvadorien le plus populaire est le taux SVC vers USD. La devise Salvadoran Colones est représentée par l'abréviation SVC. Le symbole de cette devise est $.

mvr

MVR - Rufiyaa maldivien

D'après notre classement des devises, le taux de change Rufiyaa maldivien le plus populaire est le taux MVR vers USD. La devise Maldivian Rufiyaa est représentée par l'abréviation MVR. Le symbole de cette devise est Rf.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16518
GBP / EUR1,15321
USD / JPY148,462
GBP / USD1,34370
USD / CHF0,805587
USD / CAD1,38210
EUR / JPY172,985
AUD / USD0,651847

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

