Graphiques de change Xe : NZD vers CNY

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Voir le devis de transfert

Graphique : NZD vers CNY

Dollar néo-zélandais vers Yuan ou renminbi chinois

1 NZD = 0 CNY

3 sept. 2025, 15:42 UTC - 3 sept. 2025, 15:42 UTC
NZD/CNY fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

nzd

NZD - Dollar néo-zélandais

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar néo-zélandais le plus populaire est le taux NZD vers USD. La devise Dollars de Nouvelle-Zélande est représentée par l'abréviation NZD. Le symbole de cette devise est $.

More Dollar néo-zélandais info
cny

CNY - Yuan ou renminbi chinois

D'après notre classement des devises, le taux de change Yuan ou renminbi chinois le plus populaire est le taux CNY vers USD. La devise Yuan ou renminbi chinois est représentée par l'abréviation CNY. Le symbole de cette devise est ¥.

More Yuan ou renminbi chinois info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16762
GBP / EUR1,15186
USD / JPY148,041
GBP / USD1,34493
USD / CHF0,803111
USD / CAD1,37889
EUR / JPY172,855
AUD / USD0,654849

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde