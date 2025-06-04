Graphiques de change Xe : MDL vers SIT
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique : MDL vers SIT
Leu moldave vers Slovenian Tolar
1 MDL = 0 SIT
3 sept. 2025, 01:47 UTC - 3 sept. 2025, 01:47 UTC
MDL/SIT fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0
Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires
Informations sur les devises
MDL - Leu moldave
D'après notre classement des devises, le taux de change Leu moldave le plus populaire est le taux MDL vers USD. La devise Moldovan Lei est représentée par l'abréviation MDL. Le symbole de cette devise est lei.More Leu moldave info
SIT - Slovenian Tolar
D'après notre classement des devises, le taux de change Slovenian Tolar le plus populaire est le taux SIT vers USD. La devise Slovenian Tolars est représentée par l'abréviation SIT.
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.