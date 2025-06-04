Graphiques de change Xe : LBP vers INR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : LBP vers INR

Livre libanaise vers Roupie indienne

1 LBP = 0 INR

2 sept. 2025, 10:21 UTC - 2 sept. 2025, 10:21 UTC
LBP/INR fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

lbp

LBP - Livre libanaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre libanaise le plus populaire est le taux LBP vers USD. La devise Lebanese Pounds est représentée par l'abréviation LBP. Le symbole de cette devise est £.

inr

INR - Roupie indienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie indienne le plus populaire est le taux INR vers USD. La devise Roupies indiennes est représentée par l'abréviation INR. Le symbole de cette devise est ₹.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16321
GBP / EUR1,15123
USD / JPY148,623
GBP / USD1,33912
USD / CHF0,805286
USD / CAD1,37766
EUR / JPY172,880
AUD / USD0,650977

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

