Graphiques de change Xe : JPY vers SEK

Graphique : JPY vers SEK

Yen japonais vers Couronne suédoise

1 JPY = 0 SEK

2 sept. 2025, 02:41 UTC - 2 sept. 2025, 02:41 UTC
JPY/SEK fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

jpy

JPY - Yen japonais

D'après notre classement des devises, le taux de change Yen japonais le plus populaire est le taux JPY vers USD. La devise Yen japonais est représentée par l'abréviation JPY. Le symbole de cette devise est ¥.

sek

SEK - Couronne suédoise

D'après notre classement des devises, le taux de change Couronne suédoise le plus populaire est le taux SEK vers USD. La devise Swedish Kronor est représentée par l'abréviation SEK. Le symbole de cette devise est kr.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16970
GBP / EUR1,15646
USD / JPY147,645
GBP / USD1,35271
USD / CHF0,801206
USD / CAD1,37543
EUR / JPY172,701
AUD / USD0,654369

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

