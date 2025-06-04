Graphiques de change Xe : JPY vers DOP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons les taux du marché moyen
Graphique : JPY vers DOP

Yen japonais vers Peso dominicain

1 JPY = 0 DOP

2 sept. 2025, 01:36 UTC - 2 sept. 2025, 01:36 UTC
JPY/DOP fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

jpy

JPY - Yen japonais

D'après notre classement des devises, le taux de change Yen japonais le plus populaire est le taux JPY vers USD. La devise Yen japonais est représentée par l'abréviation JPY. Le symbole de cette devise est ¥.

dop

DOP - Peso dominicain

D'après notre classement des devises, le taux de change Peso dominicain le plus populaire est le taux DOP vers USD. La devise Dominican Pesos est représentée par l'abréviation DOP. Le symbole de cette devise est RD$.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17046
GBP / EUR1,15665
USD / JPY147,399
GBP / USD1,35382
USD / CHF0,801240
USD / CAD1,37492
EUR / JPY172,525
AUD / USD0,655034

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

