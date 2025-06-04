Graphiques de change Xe : IEP vers CLP

Graphique : IEP vers CLP

Irish Pound vers Peso chilien

1 IEP = 0 CLP

1 sept. 2025, 19:13 UTC - 1 sept. 2025, 19:13 UTC
IEP/CLP fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Informations sur les devises

IEP - Irish Pound

D'après notre classement des devises, le taux de change Irish Pound le plus populaire est le taux IEP vers USD. La devise Irish Pounds est représentée par l'abréviation IEP.

clp

CLP - Peso chilien

D'après notre classement des devises, le taux de change Peso chilien le plus populaire est le taux CLP vers USD. La devise Chilean Pesos est représentée par l'abréviation CLP. Le symbole de cette devise est $.

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,17094
GBP / EUR1,15679
USD / JPY147,194
GBP / USD1,35453
USD / CHF0,800819
USD / CAD1,37515
EUR / JPY172,356
AUD / USD0,655335

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

