Graphiques de change Xe : CHF vers DKK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Voir le devis de transfert

Graphique : CHF vers DKK

Franc suisse vers Couronne danoise

1 CHF = 0 DKK

23 sept. 2025, 03:54 UTC - 23 sept. 2025, 03:54 UTC
CHF/DKK fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

chf

CHF - Franc suisse

D'après notre classement des devises, le taux de change Franc suisse le plus populaire est le taux CHF vers USD. La devise Francs suisses est représentée par l'abréviation CHF. Le symbole de cette devise est CHF.

More Franc suisse info
dkk

DKK - Couronne danoise

D'après notre classement des devises, le taux de change Couronne danoise le plus populaire est le taux DKK vers USD. La devise Danish Kroner est représentée par l'abréviation DKK. Le symbole de cette devise est kr.

More Couronne danoise info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,18049
GBP / EUR1,14475
USD / JPY147,774
GBP / USD1,35136
USD / CHF0,791964
USD / CAD1,38261
EUR / JPY174,445
AUD / USD0,658844

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,50 %
CHF0,00 %
EUR2,15 %
USD4,25 %
CAD2,50 %
AUD3,60 %
NZD3,00 %
GBP4,00 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde