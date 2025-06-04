Graphiques de change Xe : ADA vers AFN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons les taux du marché moyen
Nous utilisons les taux du marché moyen
Acheter des cryptosKraken

Graphique : ADA vers AFN

Cardano vers Afghani afghan

1 ADA = 0 AFN

30 août 2025, 08:22 UTC - 30 août 2025, 08:22 UTC
ADA/AFN fermer: 0 Taux min.: 0 Taux max.: 0

Paires Dollar des États-Unis (USD) populaires

Informations sur les devises

ada

ADA - Cardano

D'après notre classement des devises, le taux de change Cardano le plus populaire est le taux ADA vers USD. La devise Cardano est représentée par l'abréviation ADA.

More Cardano info
afn

AFN - Afghani afghan

D'après notre classement des devises, le taux de change Afghani afghan le plus populaire est le taux AFN vers USD. La devise Afghan Afghanis est représentée par l'abréviation AFN. Le symbole de cette devise est ؋.

More Afghani afghan info

Taux de change en direct

DeviseTauxModifier
EUR / USD1,16836
GBP / EUR1,15558
USD / JPY147,022
GBP / USD1,35014
USD / CHF0,800301
USD / CAD1,37501
EUR / JPY171,775
AUD / USD0,653852

Taux de la banque centrale

DeviseInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde