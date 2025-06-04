Les dépenses prises en compte dans les coûts mensuels du prêt immobilier

Valeur du bien immobilier : C’est le montant total que vous paierez pour une maison. La valeur du bien a un impact direct sur le montant de votre prêt immobilier, les mensualités et les coûts globaux. Lorsque vous choisissez une maison, prenez en compte d’autres dépenses comme la taxe de timbre, les taxes municipales et l’assurance afin de rester dans votre budget.

Dépôt: Lors de l’achat d’une maison, vous devrez verser un pourcentage de la valeur totale du bien à l’avance, également appelé acompte. Un dépôt plus élevé réduit le montant de votre prêt et diminue les remboursements mensuels, tandis qu’un dépôt plus faible augmente ces coûts.

Taux d’intérêt: Un taux d’intérêt est le pourcentage du montant du prêt que le prêteur vous facturera pour l’emprunt, ce qui affecte vos paiements mensuels. Un taux plus bas réduit le coût total de votre prêt, tandis qu’un taux plus élevé l’augmente.



Durée du prêt : La durée du prêt correspond au temps nécessaire pour rembourser votre prêt immobilier. Vous pouvez choisir des conditions de prêt allant de 10 à 30 ans, bien que certains prêteurs puissent proposer des conditions allant jusqu’à 40 ans. Un terme plus court entraînera des paiements mensuels plus élevés mais moins d’intérêts payés au total. Cependant, un terme plus long réduit les remboursements des prêts immobiliers et augmente le coût total des intérêts.



LMI : L’assurance hypothécaire du prêteur est généralement obligatoire si votre dépôt est inférieur à 20 % lors de l’achat d’une maison. Cela protège le prêteur au cas où vous ne puissiez pas rembourser votre prêt. Le LMI est généralement ajouté à vos paiements mensuels, mais il peut aussi être versé d’avance.



Assurance des bâtiments : Les prêteurs peuvent exiger que vous ayez une assurance bâtiment pour couvrir la structure du bien contre les dommages causés par les incendies, inondations, tempêtes ou autres catastrophes. Cette exigence est généralement une condition du prêt, mais vous pouvez choisir différents niveaux de couverture et de coût en fonction de votre bien.





Formule de paiement hypothécaire

Cette formule vous aide à calculer vos mensualités de prêt hypothécaire uniquement en fonction du montant du prêt et des intérêts. Elle n’inclut aucun coût supplémentaire comme la taxe de timbre, les taxes municipales ou tout frais pouvant augmenter vos paiements mensuels tois.

Calculez manuellement vos mensualités de prêt hypothécaire avec cette formule :





Voici la répartition :



M = Remboursements mensuels :

C’estpour ça que tu résolves. Pour commencer, rassemblez les informations de votre prêt. Ces facteurs détermineront combien vous rembourserez chaque mois.



P = Montant principal :

Ils’agit du solde du prêt, ou du montant total que vous devez encore sur votre prêt immobilier. Le solde de votre prêt a un impact direct sur vos mensualités, vos intérêts et la valeur nette de votre maison. Vous développerez davantage de propriété dans votre bien à mesure que le solde diminue.



r = Taux d’intérêt mensuel :

Le tauxd’intérêt du prêt immobilier est un taux annuel qui sera payé mensuellement au cours de l’année. Pour déterminer le taux d’intérêt mensuel, divisez le pourcentage annuel par le nombre de mois dans une année. Par exemple, si votre taux d’intérêt annuel est de 5 %, cela correspondrait à 0,05/12 = 0,004167.



n = Nombre de remboursements :

C’estle nombre total de remboursements que vous effectuerez sur la durée de votre prêt. Pour trouver le montant total, multipliez la durée de votre prêt en années par 12. Par exemple, si la durée de votre prêt est de 30 ans, cela ressemblerait à 30x12 = 360. Cela signifie que vous effectuerez un total de 360 remboursements sur toute la durée de votre prêt.





Types courants de prêts immobiliers

Les prêts immobiliers sont déterminés par leur structure de taux d’intérêt, comme les prêts à taux fixe ou variable, ou leur méthode de remboursement, comme variable (principal et intérêts) ou uniquement à intérêt. Les types de prêts immobiliers courants incluent les prêts à taux fixe, variables et à taux partagé.

Types de remboursement de prêts immobiliers

Les types de remboursement de prêts immobiliers désignent les différentes méthodes de remboursement du prêt.

Remboursement variable (principal et intérêts) : Un prêt variable est un prêt immobilier où vos mensualités couvriront à la fois le capital et les intérêts. Ce taux d’intérêt est variable, ce qui signifie qu’il évoluera au fil du temps, ce qui peut entraîner des fluctuations des paiements mensuels. Ce prêt immobilier est destiné aux acheteurs qui souhaitent que le prêt soit entièrement remboursé avant la fin de la durée.

Remboursement uniquement à intérêts : Les prêts immobiliers à intérêts seulement exigent que vous ne payiez les intérêts que chaque mois, tandis que le montant du prêt reste inchangé. La période d’intérêt seulement dure environ 1 à 5 ans, et le prêt redeviendra un prêt principal et intérêts à moins que vous ne demandiez une nouvelle période à intérêts uniques.

Types d’intérêts hypothécaires

C’est ainsi que le taux d’intérêt sera appliqué au prêt, en déterminant si le taux restera stable ou fluctuera tout au long de la durée.

Prêt à taux fixe : Dans un prêt à taux fixe, les intérêts resteront les mêmes pendant une période déterminée, généralement de 1 à 5 ans. De ce fait, les paiements mensuels restent constants et prévisibles. Lorsque la période fixée est terminée, vous devez choisir de refinancer pour obtenir une nouvelle transaction à taux déterminé. Sinon, le prêt reviendra au taux variable.

Prêt à taux variable : Un prêt à taux variable est un prêt immobilier dont le taux d’intérêt évolue au fil du temps, généralement en réponse au taux de la Banque de réserve d’Australie (RBA). Cela signifie que vos paiements mensuels peuvent augmenter ou diminuer selon les variations de taux.

Prêt à taux partagé : Un prêt à taux fractionné est une combinaison de prêts à taux fixe et à taux variable. Une partie du prêt est fixée à un taux d’intérêt fixe, tandis que l’autre partie est fixée à un taux variable. Ce type de prêt offre un équilibre entre la flexibilité d’un taux variable et la certitude d’un taux fixe.





Coûts initiaux courants lors de l’achat d’un bien immobilier

Tarifs du conseil municipal : Les taux municipaux sont une taxe locale basée sur la valeur de votre bien. Elle aide à financer la collecte des déchets, l’entretien des routes, les parcs, les bibliothèques et d’autres services communautaires. Vous pouvez payer cet impôt annuellement ou le diviser en paiements trimestriels ou mensuels.

Frais d’évaluation immobilière : Avant d’acheter un bien, vous pouvez vouloir engager un inspecteur du bâtiment pour évaluer l’état et la valeur de la maison. Bien que cela soit optionnel, il est recommandé d’éviter tout coût de réparation imprévu et de garantir que la valeur du bien est exacte. Les frais peuvent varier selon le type de relevé réalisé.



Frais juridiques et de transfert de propriété : Les honoraires juridiques désignent les frais payés à un acteur de transfert agréé pour gérer l’aspect juridique de l’achat d’un bien. Ces frais couvrent généralement les recherches de biens, la révision des contrats, le transfert de titre et la gestion du transfert de fonds.



Taxe de transfert foncière par droit de timbre : La taxe de transfert foncière par droits de timbre est un paiement unique versé une fois l’achat du bien achevé. Le montant de l’impôt que vous devrez payer dépend de votre État ou territoire, de la valeur du bien et du fait que vous soyez un primo-accédant, un investisseur ou un propriétaire occupant. Les acheteurs ont un délai de 30 jours après l’achat de la maison pour payer.



Frais d’établissement de prêt : Il s’agit d’un frais unique facturé par le prêteur pour couvrir les frais de création d’un prêt. Cela couvre généralement le traitement de la demande, la préparation des documents de prêt et la réalisation d’évaluations immobilières.