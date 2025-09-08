Comparer U.S. Bank et Xe
Vous hésitez entre U.S. Bank et Xe pour vos transferts d'argent internationaux ? Comparez les taux de change et les frais pour découvrir les économies potentielles avec Xe.
|Fournisseur
|Taux de Change
|Frais de Transfert
|Le Bénéficiaire Reçoit
0.829900
|$0
€829.90Envoyer maintenant
Nous n’avons pas encore de taux U.S. Bank pour cette paire de devises, mais vous pouvez tout de même comparer un devis de U.S. Bank au taux en direct de Xe pour voir les économies potentielles. Revenez bientôt, nous élargissons constamment nos données pour vous proposer plus de taux.
Pourquoi transférer avec Xe plutôt qu'avec les banques traditionnelles ?
Meilleurs tarifs
Nous proposons systématiquement des taux imbattables pour un meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque pour constater la différence.
Des frais réduits
Nous facturons moins, vous économisez plus. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant de confirmer votre transfert, pour que vous sachiez exactement ce que vous payez.
Transferts plus rapides
La plupart des transferts sont effectués le jour même. Nous savons combien il est important que votre argent soit livré rapidement et de manière fiable.
Envoyez de l'argent dans plus de 190 pays avec Xe
Xe simplifie les transferts d'argent internationaux et prend en charge plus de 190 pays et plus de 130 devises. Bien que le tableau comparatif présente les taux de change des principales devises selon nos données bancaires actuelles, Xe offre une gamme bien plus large d'options de transfert. Si vous ne trouvez pas la devise souhaitée, consultez notre page « Envoyer de l'argent » pour découvrir toutes les devises et destinations disponibles.
Transférez davantage avec les limites d'envoi en ligne plus élevées de Xe
Nous proposons des limites de virement en ligne plus élevées que celles des banques traditionnelles, vous permettant d'envoyer davantage en un seul virement. Fini le fractionnement de montants importants et profitez d'un moyen plus simple et plus efficace de transférer votre argent.
Assistance experte en transfert mondial Xe 24h/24 et 5j/7
Besoin d'aide pour votre transfert d'argent international ? Nous sommes là pour vous aider. Contactez-nous dès aujourd'hui pour un accompagnement personnalisé !
Comment envoyer de l'argent en ligne avec Xe
Inscrivez-vous gratuitement
Connectez-vous à votre compte Xe ou inscrivez-vous gratuitement. Cela ne prend que quelques minutes : une simple adresse e-mail suffit.
Obtenir un devis
Faites-nous savoir la devise que vous souhaitez transférer, le montant d'argent que vous souhaitez envoyer et la destination.
Ajoutez votre destinataire
Fournissez les informations de paiement de votre destinataire (vous aurez besoin de détails tels que son nom et son adresse).
Vérifiez votre identité
Pour certains transferts, nous pouvons avoir besoin de documents d'identification pour confirmer qu'il s'agit bien de vous et protéger votre argent.
Confirmez votre devis
Confirmez et financez votre transfert avec un compte bancaire, une carte de crédit ou une carte de débit et le tour est joué !
Suivez votre transfert
Voyez où se trouve votre argent et quand il arrive à votre destinataire. Bénéficiez d'une assistance par chat en direct, téléphone et e-mail.
Questions fréquemment posées
Comparer des prestataires comme U.S. Bank et Xe vous permet de comprendre le montant réel que votre bénéficiaire recevra après frais et différences de taux de change. Même de légères variations de taux ou des frais cachés peuvent vous coûter plus cher. Notre outil de comparaison vous présente la valeur réelle, mise en perspective.
U.S. Bank peut proposer des taux de change moins avantageux que ceux des prestataires de transfert d'argent spécialisés. Nombre d'entre eux appliquent des marges plus élevées à leurs tarifs, ce qui signifie que vous obtenez moins pour l'argent envoyé.
Oui. Xe est réglementé dans plusieurs pays et utilise un chiffrement standard pour protéger vos données et vos fonds. Tout comme U.S. Bank, Xe respecte des protocoles de conformité et de sécurité stricts, mais dispose d'une plateforme spécialement conçue pour les transferts internationaux.
De nombreux fournisseurs limitent les montants que vous pouvez transférer en ligne, surtout pour les montants importants. Xe prend en charge des limites de transfert en ligne plus élevées, vous permettant de transférer davantage d'argent sans avoir à fractionner les transactions ni à vous rendre en agence.
Xe offre une assistance 24h/24 et 5j/7 par chat en direct, téléphone et e-mail, avec des experts en transferts internationaux. Inutile de passer par les centres d'appels des banques classiques. Notre équipe d'assistance dédiée maîtrise parfaitement les opérations de change et les paiements transfrontaliers.