Comparez le taux de change Resona Bank JPY à EUR

Fondée en 2003 à Tokyo suite à la réorganisation de banques historiques, Resona Bank est un important prêteur japonais de détail et commercial au sein du groupe Resona. Elle propose des services bancaires courants, des prêts hypothécaires, des financements aux PME, des services de gestion de trésorerie et des services de gestion de patrimoine. Son approche relationnelle, ses franchises régionales et ses applications modernes soutiennent les ménages et les entreprises locales.