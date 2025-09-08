Comparez le taux de change Rakuten Bank JPY à USD

Lancée en 2000 à Tokyo (sous le nom d'eBank), Rakuten Bank est la première banque en ligne du Japon. Elle propose aux particuliers et aux entreprises des services de comptes courants, de cartes, de paiements, de prêts et d'investissements étroitement intégrés à l'écosystème Rakuten. Un modèle axé sur le mobile, une connectivité API et des programmes de récompenses permettent des services bancaires numériques et financiers e-commerce transparents.