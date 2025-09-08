Comparez le taux de change OCBC Singapore SGD à INR
Vous envisagez d'utiliser OCBC Singapore pour votre transfert de SGD vers INR ? Comparez les taux de change et les frais de OCBC Singapore pour découvrir les économies potentielles avec Xe.
|Fournisseur
|Taux de Change
|Frais de Transfert
|Le Bénéficiaire Reçoit
67.606600
|S$0
Nous n’avons pas encore de taux OCBC Singapore pour cette paire de devises, mais vous pouvez tout de même comparer un devis de OCBC Singapore au taux en direct de Xe pour voir les économies potentielles. Revenez bientôt, nous élargissons constamment nos données pour vous proposer plus de taux.
À propos de Oversea-Chinese Banking Corporation
Fondé en 1932 à Singapour suite à la fusion de banques locales, OCBC est un groupe financier leader en Asie du Sud-Est. Depuis son siège social singapourien, il propose des services bancaires aux particuliers, aux PME et aux entreprises, des cartes de crédit, des prêts hypothécaires, des services de commerce, de trésorerie, de gestion de trésorerie, de banque privée et d'assurance via ses filiales. Grâce à une solide assise financière, une présence régionale et des plateformes numériques primées, il accompagne les ménages, les entrepreneurs et les multinationales.
Quelle est la vitesse d'un transfert de OCBC Singapore SGD vers INR ?
Les délais de livraison des virements internationaux avec OCBC Singapore de Singapore à India varient selon le mode de paiement et le moment de la transaction. En général, les virements bancaires internationaux prennent entre 1 et 5 jours ouvrés. Des facteurs tels que les jours fériés et les contrôles de sécurité peuvent également avoir un impact sur la livraison. Consultez les heures limites de Oversea-Chinese Banking Corporation pour éviter tout retard.
Quels sont les frais de transfert de OCBC Singapore vers ?
Les frais de transfert d'argent international de OCBC Singapore de SGD vers INR dépendent de facteurs tels que le montant du transfert. En général, les transferts plus importants sont assortis de frais réduits et de taux de change plus avantageux. Consultez le tableau comparatif pour comparer les frais de OCBC Singapore avec ceux de Xe.
Pourquoi transférer avec Xe plutôt qu'avec les banques traditionnelles ?
Questions fréquemment posées
Le taux de change proposé par OCBC Singapore pour la conversion de Singapore Dollar (SGD) en Indian Rupee (INR) peut inclure une marge supérieure au taux moyen réel du marché. Cela signifie que vous pourriez recevoir moins de Indian Rupee que prévu. Consultez notre tableau comparatif pour comparer le taux de OCBC Singapore à celui de Xe et d'autres fournisseurs.
OCBC Singapore peut facturer des frais de transfert fixes, des frais en pourcentage, ou les deux, selon votre mode de transfert et votre destination. Ces frais, ainsi que le taux de change, influencent le montant reçu par votre bénéficiaire. Notre outil détaille ces frais pour vous permettre de comparer le coût total avec d'autres options comme Xe.
Les virements de Singapore Dollar vers Indian Rupee avec OCBC Singapore prennent généralement de 1 à 5 jours ouvrés. Le délai dépend des heures limites, des jours fériés, du pays de destination et des délais de traitement de la banque destinataire. Xe propose une livraison le jour même pour la plupart des virements.
OCBC Singapore peut imposer des limites quotidiennes ou par virement pour les virements internationaux. Pour les montants plus importants, vous devrez peut-être vous rendre en agence. Xe prend en charge des limites d'envoi en ligne plus élevées, offrant flexibilité et commodité pour les virements internationaux importants.
De nombreux fournisseurs, dont OCBC Singapore, peuvent mettre à jour leurs taux de change en fonction des conditions du marché. Cependant, les taux peuvent être fixés quotidiennement ou ajustés moins fréquemment que ceux des services de change dédiés. Xe met à jour les taux en temps réel, vous permettant ainsi de mieux contrôler vos envois.