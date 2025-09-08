Comparez le taux de change NLB Komercijalna Banka RSD à USD

Implantée à Belgrade depuis la fin du XXe siècle et intégrée au groupe NLB dans les années 2020, NLB Komercijalna Banka accompagne les particuliers, les PME et les entreprises. Elle propose des services de dépôt, de cartes, de prêts, de financement du commerce, de gestion de trésorerie, de trésorerie et des canaux numériques qui soutiennent le commerce régional et le développement local.