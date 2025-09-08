Comparez le taux de change NBC CAD à CHF

Banque Nationale du Canada (BNC) Fondée en 1859 et ayant son siège social à Montréal, la Banque Nationale est une banque canadienne de premier plan, avec une part de marché prédominante au Québec et une présence croissante à l'échelle nationale. Elle offre des services bancaires aux particuliers et aux entreprises (comptes, cartes, prêts et hypothèques, financement des PME), ainsi que des services de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux. Ses succursales réparties dans des régions clés et ses plateformes numériques robustes soutiennent les ménages, les entrepreneurs et les moyennes entreprises.