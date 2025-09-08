Comparez le taux de change Laurentian Bank CAD à EUR

Banque Laurentienne du Canada (Laurentienne) Fondée en 1846 et ayant son siège social à Montréal, la Banque Laurentienne est une institution de taille moyenne axée sur les services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Elle offre des comptes chèques et d'épargne, des prêts hypothécaires, des prêts personnels et commerciaux, du financement d'équipement et des services-conseils. Principalement concentrée au Québec avec des créneaux nationaux sélectionnés, la Banque Laurentienne allie le soutien des succursales et des conseillers à des plateformes numériques, au service des ménages, des entrepreneurs et des moyennes entreprises.