Comparez le taux de change Kiwibank NZD à USD

Fondée en 2002 à Wellington, Kiwibank est une banque publique de détail et d'affaires. Elle propose des comptes courants, des cartes, des paiements, des prêts hypothécaires, des prêts aux PME et des services bancaires numériques, en s'appuyant sur les bureaux de poste et les plateformes mobiles de NZ Post pour promouvoir l'inclusion et un service local à travers le pays.