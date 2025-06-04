Comparez BMOI à Xe
Vous hésitez entre BMOI et Xe pour votre transfert d’argent international ? Comparez les taux de change et les frais pour découvrir vos économies potentielles avec Xe.
|Fournisseur
|Taux de Change
|Frais de Transfert
|Le Bénéficiaire Reçoit
0.833100
|$0
€833.10Envoyer maintenant
Nous n’avons pas encore de taux BMOI pour cette paire de devises, mais vous pouvez tout de même comparer un devis de BMOI au taux en direct de Xe pour voir les économies potentielles. Revenez bientôt, nous élargissons constamment nos données pour vous proposer plus de taux.
Pourquoi transférer avec Xe plutôt qu’avec des banques traditionnelles ?
Meilleurs tarifs
Nous proposons constamment des taux qui dépassent les banques, vous offrant le meilleur rapport qualité-prix. Comparez-nous à votre banque pour voir la différence.
Frais plus bas
Nous facturons moins, donc vous économisez davantage. De plus, nous affichons toujours tous les frais avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement pour quoi vous payez.
Transferts plus rapides
La majorité des transferts sont effectués le jour même. Nous savons à quel point il est important que votre argent soit livré rapidement et de manière fiable.
Envoyez de l’argent à 190+ pays avec Xe
Xe facilite les transferts internationaux, offrant un support pour plus de 190 pays et 130+ devises. Alors que le tableau comparatif affiche les taux de change des principales devises basées sur les données bancaires actuelles, Xe offre une gamme bien plus large d’options de transfert au-delà de ce qui est indiqué. Si vous ne trouvez pas la devise dont vous avez besoin, visitez notre page Envoyer de l’argent pour explorer toutes les devises et destinations disponibles.
Transférez plus avec les limites d’envoi en ligne plus élevées de Xe
Nous proposons des limites de transfert en ligne plus élevées que les banques traditionnelles, vous permettant d’envoyer plus de transferts en un seul virement. Dites adieu à la répartition des montants plus importants et profitez d’une manière plus simple et plus efficace de déplacer votre argent.
Xe 24h/5 pour un support expert mondial en transfert
Besoin d’aide pour votre transfert d’argent international ? Nous sommes là pour vous aider — contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé !
Comment envoyer de l'argent en ligne avec Xe
Inscrivez-vous gratuitement
Connectez-vous à votre compte Xe ou inscrivez-vous gratuitement. Cela ne prend que quelques minutes. Tout ce qu'il vous faut, c'est une adresse e-mail.
Obtenir un devis
Faites-nous savoir la devise que vous souhaitez transférer, combien d’argent vous souhaitez envoyer et la destination.
Ajoutez votre destinataire
Fournissez les informations de paiement de votre destinataire (vous aurez besoin de détails tels que son nom et son adresse).
Vérifiez votre identité
Certains transferts peuvent nécessiter des documents d’identification pour confirmer qu’il s’agit bien de vous et protéger votre argent.
Confirmez le devis
Confirmez votre transfert et fournissez les fonds nécessaires avec un compte bancaire ou une carte de paiement, et le tour est joué !
Suivez votre transfert
Sachez où se trouve votre argent et quand il atteint votre destinataire. Bénéficiez de l’assistance par chat en direct, par téléphone et par e-mail.
Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe
Foire aux questions
Comparer des prestataires comme BMOI et Xe vous aide à comprendre combien votre bénéficiaire recevra réellement après frais et différences de taux de change. Même de petites variations de taux ou des frais cachés peuvent vous coûter plus cher. Notre outil de comparaison vous montre la véritable valeur côte à côte.
BMOI peuvent offrir des taux de change moins avantageux que les fournisseurs dédiés au transfert d’argent. De nombreux fournisseurs incluent des majorations plus élevées dans leurs tarifs, ce qui signifie que vous obtenez moins pour l’argent que vous envoyez.
Oui. Xe est réglementé dans plusieurs pays et utilise un chiffrement standard de l’industrie pour protéger vos données et vos fonds. Tout comme BMOI, Xe suit des protocoles stricts de conformité et de sécurité, mais avec une plateforme spécialement conçue pour les transferts internationaux.
De nombreux prestataires limitent le montant que vous pouvez transférer en ligne — surtout pour des montants plus importants. Xe prend en charge des limites plus élevées pour les transferts en ligne, vous aidant à déplacer plus d’argent sans avoir à diviser les transactions ou à vous rendre en agence.
Xe propose un support 24h/24 et 5j/5 via chat en direct, téléphone et email, avec des experts en transferts internationaux. Vous n’avez pas besoin de naviguer dans les centres d’appels bancaires généraux. Notre équipe de support dédiée comprend spécifiquement les devises et les paiements transfrontaliers.